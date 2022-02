Vali Karaloğlu: “Biz DİSMEK’i bir halk üniversitesi olarak görüyoruz” Diyarbakır’da DİSMEK ile 70 branşta 11 bin genç eğitim görüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (DİSMEK) Göletli Park Kurs Merkezi'nin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Bugün 11 bin gencimiz Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerine devam ediyor. Hedefimiz Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci sayımızı 20 bine çıkarmak. Bunu Diyarbakırlı hemşerilerimize duyurmak istiyoruz. Ne olur çocuklarımızı, gençlerimizi mesleksiz bırakmayalım ki yarın iş bulurken kolaylık olsun" dedi.

DİSMEK Göletli Park Kurs Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Merkez Bağlar ilçesinde Büyükşehir Belediyesince kurulan merkezin açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak kentte önemli projeler yürüttüklerini söyledi. DİSMEK projelerinin sosyal belediyecilik faaliyetlerinden en önemlilerinden biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın yediden yetmişe herkesin gelip istifade edebileceği, bir meslek öğrenebileceği, bir sanatsal faaliyetini, bir hobisini geliştirebileceği 70’in üzerinde branşta açmış olduğumuz kurslarda vatandaşımıza ücretsiz hizmet sunmaktayız" dedi.



“DİSMEK’i sürekli yaşam boyu eğitim merkezi olarak görüyoruz”

Kurslarında şu anda 5 binin üzerinde Diyarbakırlının devam ettiğini aktaran Vali Karaloğlu, ”Üniversiteden lise mezununa kadar toplumun her kesiminden vatandaşlarımız kurslara katılıyor. DİSMEK Diyarbakır'ın tamamında 17 ilçesinde oluncaya kadar çalışmalarımız devam edecek. Biz DİSMEK’i bir halk üniversitesi olarak görüyoruz. Sürekli yaşam boyu eğitim merkezi olarak görüyoruz. DİSMEK, 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmesiyle başlayan yeni belediyecilik anlayışının Diyarbakır'a taşınmasıdır. O tarihten bu yana Diyarbakır'ın zamanı çalındı. Diyarbakır'ın çalınan bu yılların hesabını birilerinin vermesi lazım ve Diyarbakırlı hemşerilerimiz de bunun hesabını sorması gerekenlerden sorması lazım. İşsizliğin en önemli sebeplerinden bir tanesi mesleksizliktir. Gerçek bu olmasına rağmen 2020'de bunu söylediğim için birileri tarafından atış tahtasına konuldum ve linç edilmeye çalışıldım ve o dönemde kentte merkezi eğitim merkezinde bin öğrenci devam ediyordu. Bugün ise 11 bin gencimiz Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerine devam ediyor. Yıl 2020 10 Kasım, bugün 2022 Şubat'ındayız 11 kat artmış Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci sayımız. Hedefimiz Diyarbakır'da mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci sayımızı 20 bine çıkarmak" diye konuştu.



“Ne olur çocuklarımızı, gençlerimizi mesleksiz bırakmayalım”

Devlet tarafından mesleki eğitim merkezlerinde devam eden öğrencilere ilk 3 yılında asgari ücretin üçte biri, 4. yılında ise bu ücretin yüzde 50'sinin ödendiğini ifade eden Vali Karaloğlu, “Dördüncü yılın sonunda eğitimi tamamlayan öğrenciler istemesi halinde mesleğiyle ilgili yüksekokula devam edebilecekler ya da ustalık belgesiyle kendi işini kurabilecekler. Bunu Diyarbakırlı hemşerilerimize duyurmak istiyoruz. Ne olur çocuklarımızı, gençlerimizi mesleksiz bırakmayalım ki yarın iş bulurken kolaylık olsun. 'Her işi yaparım abi' değil, 'ben şu işi yaparım', 'şu işte uzmanım' diyebilsinler ve kolay iş bulabilsinler. İnşallah bu kurs merkezlerinde yüzlerce, binlerce Diyarbakırlı hemşerimiz her yaştan gelecekler ve eğitimlerini alacaklar. İlin valisi olarak bu hizmetleri yaparken elbette ki Diyarbakır'a özel önem veren pozitif ayrımcılık yapan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de ildeki genç nüfusun Türkiye geneline göre nispeten daha yüksek olduğunu ve bunun istihdam ihtiyacı doğurduğunu belirterek şunları söyledi:

"Maalesef Diyarbakır'da belediye, halkın gerçek günlük ihtiyaçlarını gidermeye dönük projelerin geliştirildiği, uygulandığı bir yer değildi. Onun yerine ideolojik formatlama, sosyal eğitim adı altında çocukları alıp dağa yönlendirme faaliyetlerinin bir aracı kurumu olarak çalışıyordu. Bugün eğer nüfusumuzun hala gencinin önemli bir kısmında işsizlik oranı varsa ve yüksekse temel sebeplerinden bir tanesi bu ve buna bağlı problemler, onun komplikasyonlarıdır. O günleri bir daha görmemeyi temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle merkezin açılışı gerçekleştirilirken, açılışa katılan Vali Karaloğlu, Eker ve AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ile Oya Eronat merkezdeki sınıfları gezerek incelememelerde bulundu. Merkezin mutfak kısmına geçen Vali Karaloğlu, Eker, Bal ve Eronat, aşçı önlüğü giyip kursiyerle birlikte sargı burma tatlısı, saçaklı çorba ve çarşaf böreği yaparken, Milletvekili Bal'ın ise daha sonra oklavayla hamur açtığı görüldü.

