Suçüstü yakalanan dört uyuşturucu satıcısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince suçüstü yakalanan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bismil Narkotik Polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık 500 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili nakit para ile yakalanan S.S. (26), N.Y. (35), İ.Y. (22), İ.A. (31) isimli şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.

Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler S.S., N.Y., İ.Y. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.