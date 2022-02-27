Erbil’den Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na destek

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, (DTSO), 2427 Mart 2022 tarihlerinde ilk defa düzenlenecek olan Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı hazırlıkları kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine (IKBY) çıkarma yaptı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Yönetim Kurulu Üyeleri Nevin İl, Faruk Korkmaz ve Genel Sekreter Ferdani Gökdere’den oluşan heyet, fuar hazırlıkları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Erbil Valiliği, Erbil TSO ve Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

Heyet, ilk olarak Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Dara Jelil Al Khayat ile görüşme gerçekleştirdikten sonra Erbil Valisi Omid Xoşnav’ı ziyaret etti. Burada konuşan DTSO Başkanı Kaya, Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı hakkında bilgilendirmede bulunarak, Erbil Valiliğini fuara katılım sağlaması için davet etti. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusuna da değinen Kaya, gümrükte yaşanan sorunların çözülmesi için çalışmalar yapılması konusunda Vali Xoşnav ile mutabakat sağladı. Erbil Valisi Xoşnav ise ticari ve kültürel ilişkileri çok önemsediklerini belirterek, heyet olarak Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na katılım sağlayacaklarını söyledi.

DTSO heyeti daha sonra Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ı da ziyaret etti. Ziyarette gümrükte yaşanan sorunların giderilmesi ve özellikle İbrahim Halil Gümrüğü’nün modernizasyonu konusunda ilgili makamlar görüşme yapılması için mutabakat sağlandı. DTSO Başkanı Kaya, ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda DTSO üyelerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla DTSO Erbil Temsilciliği için düşünülen ofiste yaptıkları incelemeler hakkında Başkonsolos Karaçay’a bilgi verdi.

Kaya, Diyarbakır’da yapılacak olan Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile ilgili yapılan hazırlıklara da değinerek, Başkonsolosu fuara davet etti. Erbil Başkonsolosu Karaçay, davet için heyete teşekkür etti ve konsolosluk olarak ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

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