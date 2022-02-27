Dedesinin evinde üzeri açık su kuyusuna düşen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde Zilan Orcan (3) ve Melik Amed isimli iki kuzen, misafirliğe gitiği dedesi Mehmet Şah Nesne´nin evinin yakınında bulunan ve üzeri açık bırakılan su kuyusuna düştü. Köylüler tarafından kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 çocuğun sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Alibey köyünde meydana geldi. Diyarbakır´da oturan 2 kız kardeş, babaları Mehmet Şah Nesne´ye misafirliğe gitti. Torunları Zilan Orcan ile Melik Amed´i bir süre seven Nesne, daha sonra kızlarıyla eve girerek sohbete daldı. Zilan ve Melik kuzen avluda oynamaya başladı. Kısa süre sonra çocuklarından haber alamayan ile dışarı çıktı. Çocukların ağzı açık olan su kuyusuna düştüğünü gören dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, köylülerden yardım istedi.
Çocuklar, kuyuya sarkan köylüler tarafından çıkarılarak, otomobilleri ile Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan çocuklardan biri Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi´ne, diğeri ise Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları bölümüne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ
2022-02-27 23:09:48
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