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Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: "'Türk bayrağı' altında yaşıyoruz"

İHA

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 910'uncu gününe girdi.

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: "'Türk bayrağı' altında yaşıyoruz"

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 910'uncu gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 910'uncu gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı baba Selim Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.
Bir evladının dağa götürüldüğünü, diğer oğlunun da ellerini bağlayarak bir ahırda kurşuna dizildiğini hatırlatan acılı baba Çiftçi, "Rojhat, babana ve annene dön. Orası senin yerin değil, biz Türk Bayrağı altında yaşıyoruz, başkada bir bayrak altında yaşamayacağız. Bizim bir tek cumhurbaşkanımız var başka da yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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