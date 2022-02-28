Ceylan Karavil Park AVM’ye ‘Erişilebilirlik Belgesi’

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği Erişilebilirlik Logosu Tanıtım Töreni'nde yerini alarak bu konuda da öncü kimliğini gösterip “Erişilebilirlik Belgesi” aldı.

2014 yılında Ceylan ve Karavil grup ortaklığı ile açılan yönetim ve kiralama hizmetleri ENS Danışmanlık tarafından verilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM, öncü olmaya devam ediyor. Erişebilirlilik konusunda yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kullanıma sunduğu engelli otopark alanları, ücretsiz tekerlekli sandalye hizmeti, ulaşılabilir koridorları, hissedilebilir yüzeyleri, her katta mevcut olan engelli tuvaletleri, erişebilirlik konusunda revize edilmiş asansörleri ve yürüyen yollarıyla “Erişilebilirlik Belgesine" sahip alışveriş merkezi olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği Erişilebilirlik Logosu Tanıtım Töreni'nde yerini alarak bu konuda da öncü kimliğini gösterdi.

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