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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki kuzen düştükleri su kuyusunda hayatını kaybetti

İHA

İki kuzen düştükleri su kuyusunda hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde su dolu çukura düşen iki kuzen doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Olay, dün Silvan ilçesi Alibey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’da oturan iki kız kardeş, babaların misafirliğe gitti. Çocuklar evin avlusunda oynarken daha sonra alandan uzaklaştı. Çocuklarından haber alamayan aile, dışarı çıkıp evlatlarını aramaya başladı. Çocukların evin yakınında bulunan içi su dolu çukura düştüğünü gören dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, çocukları kurtarmaya çalıştı. Köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılan çocuklar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan çocuklar, kentteki hastanelere sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen kuzenler Zilan Orcan (3) ile Melik Amed (2), hayatını kaybetti. Cansız bedenleri morgdan alınan Zilan ve Melik, sabah saatlerinde Diyarbakır'da toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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