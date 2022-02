Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm: “28 Şubat darbesini kınıyoruz”

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 28 Şubat post modern darbesini kınadı. Aküzüm, “Darbeciler, bu ülkenin gerçek sahibi olan, ülkesini, vatanını, milletini seven, kutsal değerlerine saygılı olan binlerce kişinin eğitim, çalışma ve geleceğe güvenle bakma hakkını elinden almıştır” dedi.

1960 kanlı darbesi, 1971 muhtırası ve 12 Eylül ihtilalinde olduğu gibi 28 Şubat’ın da ülke demokrasi tarihine kara bir leke düşürdüğünü belirten Aküzüm, post modern darbeye çanak tutan bazı sendika ve sivil toplum örgütlerinin bu tutumlarının da millet tarafından asla unutulmadığını söyledi.

Telafisi imkansız birçok mağduriyete yol açan ve geçen 25 yıla rağmen toplum üzerindeki olumsuz hissiyatları devam ettiğini belirten Aküzüm, “28 Şubat Post modern darbesi yüzünden binlerce öğrencinin başörtüsünden dolayı eğitim hakkının elinden alınması, binlerce başörtülü memur ve özel sektör çalışanının işine son verilmesi, Kur’an Kurslarının çocuklara kapatılması gibi hiçbir şekilde kabul edilemeyecek uygulamalar yüzünden, ülkemiz büyük demokratik kırılmalar yaşamıştır” dedi.

Bazı sendika, konfederasyon ve sivil toplum örgütünün bu sürece taş döşemiş olmaları kendileri açısından kabul edilemeyeceğini ifade eden Aküzüm, “Özgürlükler kısıtlanırken, insanların çalışma hakları, eğitim hakları ellerinden alınırken ses çıkarmak bir yana destek veren bu sendikalar ve sivil toplum örgütleri, birlikler, dernekler, 28 Şubat’ın oluşturduğu bir başka kara leke olarak kalmıştır. Konfederasyonumuz HAKİŞ, Post modern darbeye gelinen süreçte ve sonrasında milletinin yanında olmuş, dik durmuş ve her türlü antidemokratik girişimin karşısında özgürlükleri ve demokrasiyi savunmuştur. Öz Sağlıkİş de aynı şiarla yoluna devam etmekte, demokrasiyi savunan, her türlü darbegirişimkalkışma karşısında milletinin ve devletinin yanında olduğunu 15 Temmuz darbe kalkışmasındaki tavrı ile de göstermiştir. Sendika olarak 28 Şubat’ın izlerinin silinmesi yolunda atılan tüm adımları destekliyoruz” diye konuştu.

