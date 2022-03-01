Diyarbakır ve bölgenin hasta yükünü taşıyan hastane hizmetine yenisini ekledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır ve bölgenin hasta yükünü taşıyan hastane hizmetine yenisini ekledi

İHA

Sağlık alanında yeniliklere devam eden Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi yönetimi, hizmetlerine bir yenisi daha ekledi.

Diyarbakır ve bölgenin hasta yükünü taşıyan hastane hizmetine yenisini ekledi

Sağlık alanında yeniliklere devam eden Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi yönetimi, hizmetlerine bir yenisi daha ekledi.
Diyarbakır ve bölgenin adeta hasta yükünü karşılayan Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi vatandaşlara hizmette sınır tanımıyor. Hastane bünyesinde mesai saatleri dışında EMG(Elektromiyografi) ünitesinde hizmet verilmeye başlandı. Nöroloji Uzman Dr. Rüstem Öztürk ve deneyimli EMG teknikeri eşliğinde hastalara hem iğnesiz hem de iğneli EMG çekim hizmeti sunulmaya başlandı.
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Günay Kozan, mesai dışında da hizmet verilmesi ile hastaların uzun randevu süresi beklemeksizin EMG çekimlerini yapılmasına başlandığını dile getirdi. Başhekim Kozan, uygulamanın hastalar arasında memnuniyet oluşturduğunu ve hasta yararına olan bu tür hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.
Vatandaşlara kaliteli hizmet vermek adına birçok çalışma yaptıklarını belirten ve EMG konusunda da bilgi aktaran, Dr. Öztürk, EMG’nin sinir ve kas sistemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, bir hasarın olup olmadığının tespit edilmesi, bir kas hastalığının olup olmadığına dair teşhis konulması için oldukça önemli bir teşhis yöntemi olduğunu söyledi.
Kaslarla birlikte kişinin duyu sinirlerinin ne kadar normal çalıştığı bilgisi de bu yöntem ile teşhis edilmekte olduğunu belirten Öztürk, “Her yaş grubunda uygulanabilir, gebelik döneminde uygulanmasında bir sakınca yoktur. EMG çekim işlemi ortalama 30 dakika sürmek üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada hastanın sinir ve kas duyusuna ilişkin şikayetlerinin bulunduğu bölgeye elektrotlar bağlanır ve ardından sinir iletimleri, refleksleri incelenir. Bu uygulamada elektrotlar aracılığı ile kişiye düşük düzeyde elektrik akımı verilerek kas sinir dokusundaki tepkiler, hareketler kaydedilir. Çok düşük düzeyde verilen bu elektrik akımı sayesinde motor sinirlerin hareketlerini sağlayan liflerin durumu değerlendirilir. İkinci aşamada ise tek kullanımlık iğne elektrotlar kullanılır ve birinci aşamada sinirlerin iletim ölçümü gerçekleştirilirken ikinci aşamada kullanılan iğne elektrotlar sayesinde kasların incelenmesi de yapılmış olunur. Bu aşamada iğne sadece kişinin kas dokusuna batırılır, elektrik veya herhangi bir ilaç verilmemektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Kılıç: Ukrayna'daki savaştan en az 30 bin çift leylek etkilenecek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kılıç: Ukrayna'daki savaştan en az 30 bin ...
DTSO’dan yatırımcılara kredi desteği talebi
YEREL HABERLER DTSO’dan yatırımcılara kredi desteği talebi
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm: “28 Şubat darbesini kınıyoruz”
YEREL HABERLER Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm: ...
İki kuzen düştükleri su kuyusunda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki kuzen düştükleri su kuyusunda hayatını kaybetti
Yenişehir Belediyesi 8 bin metrekare üzerinde yaptığı yapıları tamamladı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi 8 bin metrekare üzerinde yaptığı ...
Ceylan Karavil Park AVM’ye ‘Erişilebilirlik Belgesi’
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM’ye ‘Erişilebilirlik Belgesi’
Kocaköy’de ilçesine çok amaçlı spor salonu
YEREL HABERLER Kocaköy’de ilçesine çok amaçlı spor salonu
DİSKİ, Kocaköy’de muhtarları dinledi
YEREL HABERLER DİSKİ, Kocaköy’de muhtarları dinledi
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından 28 Şubat ...
'Ligde tutunsun yeter' hedefiyle kurulan takım şampiyonluğa koşuyor
YEREL HABERLER 'Ligde tutunsun yeter' hedefiyle kurulan takım ...
Fizyoterapist Akkılıç'an boyun bel, eklem ve kas ağrılarına manuel terapi
YEREL HABERLER Fizyoterapist Akkılıç'an boyun bel, eklem ve kas ...
İçi su dolu çukura düşen 2 çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER İçi su dolu çukura düşen 2 çocuk kurtarılamadı
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi ...
Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, İzmir’de namağlup
YEREL HABERLER Diyarbakır Peyasspor Hokey Takımı, İzmir’de namağlup
Anadolu Yıldızlar Ligi badminton il seçmeleri tamamlandı
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi badminton il seçmeleri ...
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: "'Türk bayrağı' altında yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: "'Türk ...
Diyarbakır'da kuzen cinayeti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kuzen cinayeti
Diyarbakır’da ‘huzur uygulaması’ 3 tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘huzur uygulaması’ 3 tabanca, çok ...
Diyarbakır’dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı sevkiyatı yapıyorlar Pandeminin getirdiği olumsuzluklara kafa tutan girişimciler, 40 personelle 35 ili tatlandırıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’dan 11 ay önce yola çıktılar, 35 ile tatlı ...
Dedesinin evinde üzeri açık su kuyusuna düşen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Dedesinin evinde üzeri açık su kuyusuna düşen 2 çocuk ...
35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin cerrahlığı hayalini kaybetmemek için yardım bekliyor
YEREL HABERLER 35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin ...
Teröristlerce ateşe verilen Kurşunlu Cami Miraç Kandili'nde vatandaşların akınına uğradı
YEREL HABERLER Teröristlerce ateşe verilen Kurşunlu Cami Miraç ...
Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı
Erbil’den Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na destek
YEREL HABERLER Erbil’den Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.