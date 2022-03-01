Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu almadan ayrılmayacağım



Mehmet Mücahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)HDP Diyarbakır il binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Sedat (19) için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin, "HDP binasının önünden oğlumu almadan ayrılmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 911 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile çocuklarına kavuştu.

2015 yılında Siirt'te HDP'li belediyede staj görürken kaçırıldığını belirttiği lise son sınıf öğrencisi oğlu Sedat için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin, oğlunun HDP tarafından kaçırılarak, Suriye'ye götürüldüğünü ifade etti. Dağtekin, şöyle konuştu:

"Belediyede staj görüyordu, kaçırdılar onu. Öğrendiğimize göre Suriye'ye götürmüşler. O günden bu yana bir haber alamadık. Ölü müdür sağ mıdır, bilmiyoruz. Tek isteğim evine, anne ve babasının yanına gelsin. Sedat; neredeysen gel teslim ol, devlete sığın. Herhangi bir ceza yok, kimse seni tutuklamayacak. Eylemimi sonuna kadar devam ettireceğim. 10 yıl da olsa, 20 yıl da olsa Sedat gelene kadar bu eylemi sürdüreceğim. HDP binasının önünden oğlumu almadan ayrılmayacağım. Ben Siirt'ten kefenimle geldim buraya, oğlumu almadan buradan ayrılmıyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2022-03-01 12:35:08



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