DİSKİ’den Sur ilçesine kanalizasyon ve içme suyu hattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur ilçesinin yeni imar alanlarına 12 kilometre kanalizasyon ve 11 kilometre içme suyu hattı döşeyecek.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin başta içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Sur ilçesinde yeni imara açılan alanlarda konut inşaatlarının yükselmesi üzerine harekete geçen DİSKİ, Kıtılbıl ve Yiğitçavuş mahallelerini 2022 yatırım programına alarak, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını oluşturmak için çalışma başlattı.

Yapılacak çalışmalar için planlamalarını tamamlayan ekipler, 57 hektarlık alandan oluşan, Kıtılbıl ve Yiğitçavuş mahallelerine 12 kilometre kanalizasyon ve 11 kilometrede içme suyu hattı döşeyecek. 12 kilometrelik kanalizasyon hattı mevcut kolektöre bağlanacak. 11 kilometre uzunluğunda yapılacak olan içme suyu hattı ise DİSKİ’ye ait Karaçalı su deposundan beslenecek.

“Çalışma için kısa sürede ihaleye çıkacağız”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Sur ilçesinin yeni imar alanlarında gerekli fizibilite çalışmalarını tamamlayarak yapılacak teknik görüşmelerin ardından en kısa sürede ihaleye çıkacaklarını belirtti. İhale aşamasından sonra sahada ekiplerin kanalizasyon ve içme suyu hatları için çalışmaya başlayacaklarını aktaran Tutşi, çalışmalar tamamlandığında Sur ilçesinin yeni imar alanları sorunsuz bir altyapıya kavuşacağını vurguladı.

“Modern ve konforlu üstyapının yolu altyapıdan geçiyor”

Kenttin her geçen gün gelişip büyüdüğünü ifade eden Tutşi, “DİSKİ, kentin sağlıklı bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Modern ve konforlu üstyapının yolu, tamamen sağlam bir altyapıdan geçmektedir. Altyapısı sağlam olarak inşa edilen alanlar başta ekonomi olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Sur ilçesinin yeni imar alanında yapacağımız altyapı çalışmaları kentin gelişimine çok büyük katkılar sunacak” dedi.

DİSKİ’nin, sürekli kesintisiz içme suyu temin etmek ve kullanılan suyu çevreye zarar vermeden arıtıp tekrar doğaya bırakmakla sorumlu olduğunu hatırlatan Tutşi, büyüyen kent ve gelişen nüfusu baz alarak atıksu arıtmada da önemli projeleri gerçekleştirmeyi düşündüklerini kaydetti.

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