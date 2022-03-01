''Dur ihtarına uymayan otomobilden uyuşturucu çıktı

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Bismil Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden 1500 gram esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği çıktı.

Polisin dur ihtarına uymayan araç yarım saatlik kovalamaca ardından Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Araç sürücüsü S.A.(24 ) Polis tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 1500 gram esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.