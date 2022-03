Abla kardeş dayanışmasıyla yola çıktılar, kendi işletmelerini kurdular Abla-kardeş düşe kalka işletme açarak yola koyuldu

Diyarbakır’da genç kadın girişimci ablakardeş sırt sırta verdi, başarıya imza atarak kendi işletmelerini kurdu.

Diyarbakır’da muhasebe ve bilgisayar programlama bölümü mezunu olan Fatma Ekici, daha önce açtığı işletmesini pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldı. 5 yıldır güzellik uzmanlığı yapan kardeşi Asel Ekici’nin kendi ayakları üzerinde durma fikirlerini duyan abla, pes etmeyerek kendi işlerinin patronu olmak için tekrardan kolları sıvadı. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde açtıkları bir güzellik merkeziyle ile kadınların güzelliğine güzellik katmak için yola koyuldu. Girişimci kardeşler, kadın dayanışması mesajı vererek kadınların istihdam ve kendi ayakları üzerinde durma konusunda kendilerini örnek göstererek teşvike davet etti. 250 bin TL maliyetle yaptıkları yatırımla yakın zamanda açtıkları işletme danışanları tarafından talep görünce büyümeyi hedeflediğini söyleyen kardeşler, özveriyle çalışmaya devam ediyor.



“Yeri geldi vazgeçtim ama sonra vazgeçmekten vazgeçtim”

Pandemi süresince ilk açtığı işletmeyi kapatmak durumunda kalan Fatma Ekici, pes ettiği sırada kardeşinden destek görünce tekrardan ayağı kalktığını ve vazgeçmekten vazgeçtiğini vurguladı. Ekici, “Birkaç sektörde daha işletmecilik yapmıştım, güzellik sektöründe daha yeniyim. Kız kardeşim güzellik uzmanıydı, ben de kız kardeşimin bu tecrübesine dayanarak neden bu mesleği birlikte yapmayalım, birbirimize güç olmayalım diye düşündüm ve bu şekilde güzellik sektörüne atıldım. Eğitimlerimi aldım, daha sonra işletmemi açtım. Eğitimlerim, kalıcı makyaj uzmanıyım, microblading kaş, dudak renklendirme, eyeliner, dipliner, dördüncü seviye uluslararası epilasyon, cilt bakım uzmanıyım ve yaklaşık 8 ay bir eğitim sürecim oldu” dedi.



“Ablakardeş olması insanları daha çok çekiyor”

Gerçek anlamda çalışmayı seven bir insan olduğu için tekrardan bir sektöre atılmayayım diye düşündüğünü belirten Ekici, “Güzellik de gitgide daha çok rağbet gören bir meslek, o yüzden güzellik sektörüne girmeye karar verdim. Kız kardeşim bana göre daha tecrübeli, uzun zamandır bu işin içerisinde biraz da ona güvenerek bu mesleğe girdim. Bütün cihazlarımı, toplamda bana 250 bin lira civarında bir sermayeye mal oldu. Diyarbakır'da abla kardeş olması insanları daha çok çekiyor. Kız kardeşimle birlikte olduğumu söyleyince danışanların daha çok hoşuna gidiyor. Aile ortamı olduğu için daha samimi buluyorlar. Çabuk güveniyorlar ve kendilerini bırakıyorlar” diye konuştu.



“Kadınların ayaklarının üzerinde durmasını, mesleğini, parasını kazanmasını isterim”

Pandemiye denk geldikten psikolojik olarak çok kötü olduğunu aktaran Ekici, “Ama kendi kendime şunu söyledim. Ben istersem başaramayacağım hiçbir şey yok. Yapan hiç kimse de benden üst ya da benden farklı değil diye düşündüm. Kendimize güvenip inanmanız gerekiyor, sonrasında zaten yavaş yavaş geliyor. Tüm kadınların ayaklarının üzerinde durmasını, mesleğini, parasını kazanmasını isterim. Eğer biri bir işletmeye atılmak istiyorsa, korkuyorsa bence hiç kimse korkmamalı. Başlamak, bitirmenin yarısıdır. Bir adım atarsa bence sonrası zaten gelir, sadece kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Annem, babam ve kız kardeşlerim her zaman her konuda destekçim oldu. Yeri geldi tökezledim, yeri geldi vazgeçtim ama sonra vazgeçmekten vazgeçtim. Başardım çok şükür, açtım salonumu çok da güzel yerlere geleceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.

