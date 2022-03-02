Diyarbakır’da üniversite öğrencileri engellileri yalnız bırakmadı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Aktif Yaşam Merkezinden yararlanan engelli bireylerle üniversite öğrencilerini buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezinde zihinsel, fiziksel, otizmli, down sendromlu ve işitme engelli bireyleri çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Üniversite öğrencilerinin kurduğu Gönüllüden Gönüllere Yardım Kulübü, engellileri ziyaret ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. Engelli bireylere palyaço gösterisi ve müzik gösterisi gerçekleştiren öğrenciler, hazırladıkları pastaları birlikte kesti.

Öğrenciler, Aktif Yaşam Merkezinde öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı. Üniversite öğrencileri ile engelliler arasında gönül bağlarını oluşturmak amacıyla yapılan etkinlik, Aktif Yaşam Merkezi’nde farklı konseptlerle yapılmaya devam edeceği kaydedildi.

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