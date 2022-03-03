Nev mekan kütüphanesinden günde 400 öğrenci faydalanıyor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından ilçede kurulan Nev Mekan Kütüphanesi orta öğretim, lise ve dershaneye gidemeyip sınavlara hazırlık yapan öğrencilere huzurlu, güvenli ve rahat bir çalışma ortamı sağlayarak öğrencilerin en tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Yenişehir Belediyesine ait içerisinde 100 kişilik çalışma ve okuma alanı, 20 kişilik bekleme ve kafeteryası bulunan Nev Mekan’dan günde 400 öğrenci faydalanıyor. Nev Mekan Kütüphanesi'nin hafta içi ve hafta sonu sabah saat 8.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında ilçede bulunan tüm öğrencilere hizmet verdiğini belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, geçen yıl Nev Mekan'da ders çalışan 500 öğrencinin üniversite sınavlarında büyük başarı elde ettiklerini söyledi.

Nev Mekan Kütüphanesi'nden orta öğretim, lise son sınıf, liseden mezun ve KPSS sınavına hazırlanan öğrencilerin faydalandığını anlatan Başkan Beşikci, "Nev Mekan kütüphanemizde binlerce çalışma kitaplarının yanı sıra ders çalışabilmek için 8 adet bilgisayar, 16 adet ebook tablet, telefon tutacakları gibi araç gereçler bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimizin ders çalışabilmeleri için zaman sınırlaması bulunmuyor. Dershaneye gidemeyen veya ders çalışma ortamı bulamayan öğrencilerimiz gelip burada bütün derslerine çalışıyorlar. Onlar derslerini çalışırken ilgili personeller tarafından öğrencilerimize ücretsiz çay ve kahve servisi de yapılıyor’’ dedi.

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