Firari PKK/KCK hükümlüsünü JASAT yakaladı 

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 1 yıldır 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme' suçundan aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T., Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2022-03-03 11:42:50



