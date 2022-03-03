Diyarbakır'daki 'silah kaçakçılığı' operasyonunda 4 tutuklama

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 18 ruhsatsız tabanca ve 21 şarjör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2022-03-03 14:28:53
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