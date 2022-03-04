Amedspor bay geçecek, Diyarbekirspor kritik virajda

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 28. hafta karşılaşmalarında Amedspor, haftayı bay geçecek. Küme düşme endişesi taşıyan Diyarbekirspor ise zorlu deplasmanda Afjet Afyonspor’la mücadele edecek.

TFF 2. Lig’de 28. hafta heyecanı cuma ve cumartesi günü yaşanacak. Beyaz Grup’ta 42 puanla ikinci sırada yer alan Amedspor, haftayı maç yapmadan bay geçecek.

Kırmızı Grup’ta topladığı 29 puanla 14. sırada bulunan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle küme düşme riski taşıyan Diyarbekirspor, 44 puanla 8. sırada yer alan playoff adayı Afjet Afyonspor’la yarın deplasmanda karşılaşacak. Saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik yönetecek.



Erteleme maçları hafta içinde oynanacak

Olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen 22. hafta karşılaşmaları 9 Mart Çarşamba günü oynanacak. Amedspor, Nazilli Belediyespor’la saat 14.00’te Nazilli İlçe Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Diyarbekirspor ise aynı gün ve saatte başlayacak mücadelede Diyarbakır Stadı’nda Silahtaroğlu Vanspor’u ağırlayacak. 13 Mart Pazar günü oynanacak 30. hafta maçlarında Amedspor, Kastamonuspor’un ligden çekilmesi nedeniyle dinlenecek. Diyarbekirspor, aynı gün deplasmanda Etimesgut Belediyespor’la kozlarını paylaşacak.

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