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Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

DHA

Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 5 ilde, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' için eleman yetiştirenleri tespit edip harekete geçti. Diyarbakır merkezli 5 ilde belirlenen 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyal ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-03-04 13:40:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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