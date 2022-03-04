Aşırı yağış alan Kulp’ta bozulan yollar onarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bozulan yolları onardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 23 Mart’ta Kulp’ta metrekareye 57,8 kilogram yağış düşmesi üzerine kırsal mahallelerin yollarında heyelan, dere geçişlerinde bozulma ve bazı noktalarda da göçüklere yol açtı.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması için harekete geçti.

Saltuk, Kayacık ve Yuvacık mahalle yollarında çalışma başlatan ekipler, zarar gören istinat duvarı, menfezler ve bozulan yollarda onarım çalışması yaptı.

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