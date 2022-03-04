Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde aile sayısı 266 oldu



Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 914'üncü günde de sürdü. Aile sayısı, 28 yıl önce 21 yaşındayken kaçırılan ağabeyi Güldal Kılıç için Manisa'dan gelen erkek kardeşi A.K. ile 266'ya yükseldi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 914 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

Aile sayısı, 1994 yılında Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıfı öğrencisiyken kaçırılan ağabeyi Güldal Kılıç için Manisa'dan gelerek oturma eylemine başlayan erkek kardeşi A.K. ile 266 oldu. A.K., "Ağabeyim Güldal Kılıç için Manisa´dan geldim. 1994 yılından beri haber alamadık. Kandırılıp dağa götürüldü. Şu anda ben burada ağabeyimin gelmesini bekliyorum. Gelene kadar da buradan gitmeyeceğim. Burayı televizyonda gördük. Ağabeyimin teslim olup dönmesini bekliyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği´nin organizasyonuyla Diyarbakır'a gelen Almanya´nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlar ile birlikte evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek destek verdi. Gurbetçi vatandaşlar ve heyet üyeleri, ailelerin terör örgütü PKK´ya karşı başlattığı mücadelenin dünya tarihine geçecek önemli bir cesaret örneği olduğuna dikkat çekerek, "Gerek Almanya ve gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde haklı mücadelenizi anlatacağız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-03-04 15:57:34



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