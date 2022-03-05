Diyarbakırlı minikler ‘Karadeniz Tanıtım Etkinliği’ düzenledi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören miniklerin Türkiye’nin diğer bölgelerini tanımaları amacıyla “Karadeniz Tanıtım Etkinliği” düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kreşlerde eğitim gören 46 yaş arası miniklerin Türkiye’nin farklı bölgelerini öğrenmeleri amacıyla çalışma başlattı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, kreşlerde eğitim gören minikler ve aileleri katıldı.

Karadeniz bölgesine ait tarihi yerleri, kültürü, yemekleri öğrenen minikler, hazırladıkları drama oyunu ile bölge halkının yaşamını yansıtmaya çalıştılar.

Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı folklor ekibi tarafından tulum dinletisi ve horon gösterisi sergilemesiyle etkinlik son buldu.

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