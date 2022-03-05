Diyarbakırlı öğrencilere yönelik çevre temizliği eğitimi sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre oluşturmak amacıyla okullarda "Çevre, Geri Dönüşüm ve İklim Değişikliği" konularında verdiği eğitimler sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, çocuklara ve gençlere çevre temizliği bilinci kazandırılması, çevreyi koruyan ve doğayı seven bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışması başlattı. Program kapsamında Mevlana ve Ali Kuşçu İlkokullarında okuyan öğrencilere "Çevre, Geri Dönüşüm ve İklim Değişikliği" konularında eğitim verildi.

Çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimde, öğrenciler çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, evsel atıkların farklı şekillerde toplanması gerekliliği, çevreyi bilinçli bir şekilde koruma ve temiz tutma konularında bilgilendirildi.



10 bin öğrenciye eğitim verilecek

Mühendisler, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusunda yürüttüğü çalışmaları anlatarak, Diyarbakır’ın 50 yıllık çöp sorununu çözecek Entegre Katı Atık Yönetimi’ni (EKAY) öğrencilere tanıtırken, çevre bilinci kazandırılması amacıyla 10 bin öğrenciye eğitim vermesi hedefleniyor.

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