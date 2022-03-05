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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman Dr. Yiğit sağlıklı güzellik kliniğinin ikinci şubesini açıyor

İHA

Uzman Dr. Yiğit sağlıklı güzellik kliniğinin ikinci şubesini açıyor

Uzman Dr. Yahya Yiğit, Diyarbakır’daki kliniğinden sonra ikinci şubesini İstanbul Nişantaşı’nda açıyor. Kurdelesini iş ve sanat camiasından ünlü isimlerin keseceği açılış için geri sayım başladı.
Modern ve uluslararası standartlara uygun teknolojileri kullanan, tedavilerinde daima hasta taleplerine öncelik vererek sorunları doğru analiz ve yaklaşımlarla çözen Uzman Dr. Yahya Yiğit, uzman ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği dolgu, botoks, hydrafacial cilt bakımı, dermapen, mezoterapi gibi beden ve yüz güzelliğini şekillendirecek etkin uygulamalarla danışanlarının yaşam kalitesini arttırmak için ideal sonuçları elde etmeyi sağlıyor. Medikal estetik uygulamaları hakkında konuşan Yiğit, “Medikal estetik uygulamaları tıbbi uygulamalardır. Sadece hekimler tarafından yapılabilir. Aksi takdirde ciddi kompikasyonlar ortaya çıkabilir. Ne yazık ki son zamanlarda güzellik salonlarında kuaförlerde hekim dışı kişiler tarafından bu uygulamalar yapılmaktadır. Buda ciddi komplikasyonlara sebebiyet veriyor. Kompikasyonların düzeltilmesi içinde bize başvuran hasta sayısı her geçen gün de artıyor. Hastaların o tür yerleri tercih etmelerinin sebebi genelikle daha ucuz olmasından dolayıdır. Fakat şunu kabul etmek gerekir ki sağlığın fiyatı olmaz, yani ucuz işlem yaptırayım derken yüzümüzden sağlığımızdan canımızdan olmamaya dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla güzelleşmek için yanlış merkezlere yanlış kişilere uygulama yaptırmamak gerekir. Medikal estetik uygulamaları kesinlikle tıbbi işlemler olduğu için sadece hekimlere yaptırılmalıdır” dedi.

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