UNESCO listesinde bulunan Hevsel’deki kaçak yapı kaldırıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ndeki kaçak yapıyı kaldırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait Dicle Nehri kıyısında 432 dönümü yapay gölet olan 787 dönümlük alanın Millet Bahçesi yapılması için proje hazırlanmasının ardından alandaki kaçak yapıların temizlenmesi için ekipler harekete geçti. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde Dicle Nehri kıyısına yakın bir yerde kaçak yapı tespit etti. Ekipler, yaptığı çalışmayla alanı kaçak yapıdan temizledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde özellikle Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kıyısında imara aykırı kaçak yapılaşmayı engellemek amacıyla çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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