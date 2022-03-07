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Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi

DHA

Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´ne dikkat çekmek amacıyla, ilk kez tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Trafik, özel harekat, çevik kuvvet, yunus, narkotik ve devriye timlerinden seçilen 11 kadın polis, kentin belirli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla kentte ilk kez özel olarak tamamı kadınlardan oluşan uygulama ekibi oluşturuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi, Narkotik Şube, Trafik Denetleme Şube, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ve ilçe devriye tim ekiplerinden seçilen 11 kadın polis, kentin çeşitli noktalarında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Uygulama gerçekleştiren ekibin tamamının kadınlardan oluşması, sürücülerin merakını uyandırdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki trafik denetiminde kadın özel harekat polisleri, çevre güvenliği alırken, diğer kadın polisler de denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücülerin trafik belgeleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) ve risk analizi yapıldı.
'KADINLAR İÇİN DE POZİTİF AYRIMCILIK OLSUN'
Sürücülerden Emre Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan uygulamanın güzel olduğunu söyleyerek, "Böyle uygulamaların devamını istiyoruz. Toplumun bir parçasıyız. Erkek ve kadın hepimiz eşitiz. Kadınlar için de pozitif ayrımcılık olsun bu işlerde. Diyarbakır için de güzel bir uygulama" dedi.
'UYGULAMADAKİ HERKESİN KADIN OLMASI DAHA GÜZEL'
Kadın sürücü Canan Alp, uygulamadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutlayarak, "Dünyada kadınlar olmazsa hiçbir şey yok gibi olur. Öyle demek lazım. Uygulamadaki herkesin kadın olması daha güzel. İnşallah her alanda ve meslekte var oluruz" diye konuştu.
 İl Emniyet Müdürü Aşkın tarafından Bağlar ilçesinde 21 Eylül 2021'de 'Narko Alan Diyarbakır' projesiyle başlatılan ve uyuşturucu ile terör olaylarına karşı oluşturulan 12 noktada ise 16 kadın, gece gündüz dönüşümlü olarak görev alıyor. Ayrıca kadınlardan oluşan 4 Yunus, 1 Şahin kadın timinden oluşan 6 ekip görev yapmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2022-03-07 09:38:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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