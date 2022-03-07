Forum Diyarbakır AVM’de antika ürünler açık artırma ile satıldı

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan ve ilkleri hayata geçiren Forum Diyarbakır AVM, ilk defa düzenlenen müzayede ile Osmanlı ve Avrupa antika ürünleri açık artırma ile satıldı.

Forum Diyarbakır AVM'de, Osmanlı ve Avrupa antika ürünleri açık artırma ile satışa sunuldu. Şehir dışından da olmak üzere antika severler, müzayede de beğendikleri ürünleri fiyat ileterek satın aldı. Diyarbakırlıların ilgi gösterdiği müzayedede 70 yıllık gramofon 2 bin 300 TL'ye alıcı buldu.

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