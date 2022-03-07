PKK’ya karşı zafere ulaşan evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer’den HDP’ye ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ tepkisi Evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer: “Dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz” “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde annelerin değerleri, evlatları verilsin” “Dağda kaçırılmış çocukların sesi, annelerin de çığlığı olmaya devam edeceğim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK’ya karşı zafere ulaşan evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer’den HDP’ye ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ tepkisi Evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer: “Dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz” “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde annelerin değerleri, evlatları verilsin” “Dağda kaçırılmış çocukların sesi, annelerin de çığlığı olmaya devam edeceğim”

İHA

PKK’ya karşı zafere ulaşan evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer’den HDP’ye ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ tepkisi Evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer: “Dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz” “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde annelerin değerleri, evlatları verilsin” “Dağda kaçırılmış çocukların sesi, annelerin de çığlığı olmaya devam edeceğim”

– Terör örgütü PKK’ya karşı evlat nöbetinde zafere ulaşan Ayşegül Biçer, evladına kavuştuktan sonra diğer anneleri yalnız bırakmayarak nöbete devam etti. Biçer, HDP’ye tepki göstererek, “Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir gün vardı, bu kadınların hakkı nerede? Onu arıyoruz” dedi.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer, kanser hastası olmasına rağmen verdiği mücadele sonrası 7 ay önce evladına kavuştu. Oğlunu askere gönderdikten evine çekilmeyi PKK’ya karşı mücadelesine devam eden Biçer, günlerce evlat nöbeti tutuğu ailelerin yanından ayrılmayarak desteğe devam ediyor.

“Dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz”
Kadın hakları diye bir gün var ise bu annelere de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değerleri verilmesi istediğini belirten anne Biçer, “3 yıla yakın bir süredir burada bulunan anneler evlat mücadelesi veriyor. Burada bulunan bu annelerde kadın ve mademki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir gün vardı, bu kadınların hakkı nerede? Onu arıyoruz. Ben evladımı kazanmış bir anne olarak burada bulunan kadınların dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz. Yeter artık diyerek tek ses olduk ve sonuna kadar kararlıyız. Mademki kadın hakları diye bir gün var ise bu annelere de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değerleri verilsin, annelerin evlatları onlara geri verilsin, yeter artık kızlarımız dağlar şiddet ile tecavüze maruz kalmasınlar ve buna dur demek için hepimiz burada oturduk kararlıyız” dedi.

“Burada bulunan annelerin kızları dağlarda tecavüze maruz kalıyor”
Evlat nöbetindeki annelerin evlatlarının dağda şiddete ve tecavüze maruz kaldığını ifade eden Biçer, “Her sabah uyanıp buraya gelen annelerimizin evlatlarına kavuşacağı umudu var. O umudun bitmesine izin vermiyoruz, o umudu bitirmeye kimsenin hakkı da yok, gücü de olamaz. Madem HDP her platformda Jin, Jiyan ve Azadi (Kadın, hayat ve özgürlük) diyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mitingler düzenliyor. Peki 3 yıla yakındır Diyarbakır HDP il binası önünde oturan anneler sözde Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden HDP ‘li kadın milletvekillerine sormak istiyorum, bu annelerin hakkı nerede? Neden buradaki kadınlar içinde bir şey yapmıyorsunuz? Neden gelip burada bir açıklama yapmıyorsunuz? Bu anneler sizden bir şey talep etmedi ve hakkı olan doğurduğu evladını istiyor ve kızlarının dağlarda tecavüze, şiddete maruz kalmamasını istiyor. Burada bulunan anneler ayrı bir şiddete maruz kalıyor, evlatları da dağlarda şiddete ve tecavüze maruz kalıyor. Nerede kadın hakları? Madem böyle bir platform var neden buradaki anneler için yok. Biz buradayız ve ben buraya geldiğim birinci günde de söylemiştim, evladım için burada oturmadım. Dağda kaçırılmış çocukların sesi, annelerin de çığlığı olmaya devam edeceğim. Tek bir evladımız bile dağda olduğu sürece bu mücadele devam edecek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü burada bulunan anneler için de geçerli olacağı güne kadar buradayım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Forum Diyarbakır AVM’de antika ürünler açık artırma ile satıldı
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır AVM’de antika ürünler açık artırma ...
Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 ...
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis ...
Diyarbakır’da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Büyükşehir belediyesinin hedefi daha yeşil bir Diyarbakır
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesinin hedefi daha yeşil bir ...
Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor’u 3 -2 yendi
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor’u 3 -2 yendi
Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek
YEREL HABERLER Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek
Ceylan Karavil Park AVM'de 'kitap mezadı'
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM'de 'kitap mezadı'
UNESCO listesinde bulunan Hevsel’deki kaçak yapı kaldırıldı
YEREL HABERLER UNESCO listesinde bulunan Hevsel’deki kaçak yapı ...
Nihat Hatipoğlu, Kayapınarlılarla buluştu
YEREL HABERLER Nihat Hatipoğlu, Kayapınarlılarla buluştu
Yenişehir Belediyesi personeline kanserde erken teşhis anlatıldı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi personeline kanserde erken ...
Uzmanlar uyardı: Aşırı kilo gebeliğe engel Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burhan Özel: “Kilo arttıkça maalesef düşük riski artabiliyor”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyardı: Aşırı kilo gebeliğe engel Kadın ...
Evlat nöbetinde 916'ncı gün; bizi yıldıramayacaklar
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde 916'ncı gün; bizi yıldıramayacaklar
Evlat nöbetindeki anne 916 gündür yüzde 40 işitme engelli kızının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne 916 gündür yüzde 40 işitme ...
Diyarbakır’da belediyeden yağ stoklayan marketlere gece baskını Raflardan kaldırılan ürünler depolarda bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da belediyeden yağ stoklayan marketlere ...
Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır'da 787 dönümlük alana millet bahçesi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 787 dönümlük alana millet bahçesi
Diyarbakır’a 787 dönümlük alanda yeni millet bahçesi Vali Münir Karaloğlu, alanda inceleme yaptı, yapay gölete balık bıraktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’a 787 dönümlük alanda yeni millet ...
Ukrayna'dan tahliye edilen Diyarbakırlı kardeşler ailelerine kavuştu
YEREL HABERLER Ukrayna'dan tahliye edilen Diyarbakırlı kardeşler ...
Uzman Dr. Yiğit sağlıklı güzellik kliniğinin ikinci şubesini açıyor
YEREL HABERLER Uzman Dr. Yiğit sağlıklı güzellik kliniğinin ikinci ...
Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı direnişi sürüyor Gözyaşları içerisinde evladının fotoğrafına sarılıp ağlayan anne, oğluna teslim olması çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı direnişi ...
Diyarbakırlı öğrencilere yönelik çevre temizliği eğitimi sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrencilere yönelik çevre temizliği ...
Diyarbakırlı minikler ‘Karadeniz Tanıtım Etkinliği’ düzenledi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı minikler ‘Karadeniz Tanıtım Etkinliği’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.