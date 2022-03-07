PKK’ya karşı zafere ulaşan evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer’den HDP’ye ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ tepkisi Evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer: “Dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz” “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde annelerin değerleri, evlatları verilsin” “Dağda kaçırılmış çocukların sesi, annelerin de çığlığı olmaya devam edeceğim”

– Terör örgütü PKK’ya karşı evlat nöbetinde zafere ulaşan Ayşegül Biçer, evladına kavuştuktan sonra diğer anneleri yalnız bırakmayarak nöbete devam etti. Biçer, HDP’ye tepki göstererek, “Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir gün vardı, bu kadınların hakkı nerede? Onu arıyoruz” dedi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden Ayşegül Biçer, kanser hastası olmasına rağmen verdiği mücadele sonrası 7 ay önce evladına kavuştu. Oğlunu askere gönderdikten evine çekilmeyi PKK’ya karşı mücadelesine devam eden Biçer, günlerce evlat nöbeti tutuğu ailelerin yanından ayrılmayarak desteğe devam ediyor.



“Dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz”

Kadın hakları diye bir gün var ise bu annelere de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değerleri verilmesi istediğini belirten anne Biçer, “3 yıla yakın bir süredir burada bulunan anneler evlat mücadelesi veriyor. Burada bulunan bu annelerde kadın ve mademki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir gün vardı, bu kadınların hakkı nerede? Onu arıyoruz. Ben evladımı kazanmış bir anne olarak burada bulunan kadınların dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz. Yeter artık diyerek tek ses olduk ve sonuna kadar kararlıyız. Mademki kadın hakları diye bir gün var ise bu annelere de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değerleri verilsin, annelerin evlatları onlara geri verilsin, yeter artık kızlarımız dağlar şiddet ile tecavüze maruz kalmasınlar ve buna dur demek için hepimiz burada oturduk kararlıyız” dedi.



“Burada bulunan annelerin kızları dağlarda tecavüze maruz kalıyor”

Evlat nöbetindeki annelerin evlatlarının dağda şiddete ve tecavüze maruz kaldığını ifade eden Biçer, “Her sabah uyanıp buraya gelen annelerimizin evlatlarına kavuşacağı umudu var. O umudun bitmesine izin vermiyoruz, o umudu bitirmeye kimsenin hakkı da yok, gücü de olamaz. Madem HDP her platformda Jin, Jiyan ve Azadi (Kadın, hayat ve özgürlük) diyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mitingler düzenliyor. Peki 3 yıla yakındır Diyarbakır HDP il binası önünde oturan anneler sözde Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden HDP ‘li kadın milletvekillerine sormak istiyorum, bu annelerin hakkı nerede? Neden buradaki kadınlar içinde bir şey yapmıyorsunuz? Neden gelip burada bir açıklama yapmıyorsunuz? Bu anneler sizden bir şey talep etmedi ve hakkı olan doğurduğu evladını istiyor ve kızlarının dağlarda tecavüze, şiddete maruz kalmamasını istiyor. Burada bulunan anneler ayrı bir şiddete maruz kalıyor, evlatları da dağlarda şiddete ve tecavüze maruz kalıyor. Nerede kadın hakları? Madem böyle bir platform var neden buradaki anneler için yok. Biz buradayız ve ben buraya geldiğim birinci günde de söylemiştim, evladım için burada oturmadım. Dağda kaçırılmış çocukların sesi, annelerin de çığlığı olmaya devam edeceğim. Tek bir evladımız bile dağda olduğu sürece bu mücadele devam edecek ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü burada bulunan anneler için de geçerli olacağı güne kadar buradayım” diye konuştu.

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