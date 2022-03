Vali Karaloğlu: “Kırsalda oturan ailelerin kızları için pozitif ayrımcılık yaptık”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Konukevi Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek, “Özellikle kırsalda ve ilçelerde oturan ailelerin kızları için pozitif ayrımcılık yaparak ders çalışma imkânları oluşturduk” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konukevi Kız Öğrenci yurdunu ziyaret etti.Vali Karaloğlu’na ziyaretinde AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak eşlik etti. Karaloğlu, akşam yemeğinde bir araya geldiği öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrenciler, kendilerine kitabı hediye edilen Sezai Karakoç'un kaleme aldığı şiiri seslendirdi.

Vali Karaloğlu, yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe çok önem verdiklerini söyledi. Belediyenin öğrencileri her aşamada desteklemek için çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Karaloğlu, “Diyarbakır'da kreş eğitiminden başlayarak bilgi evleri, akademi lise, akademi üniversiteye kadar her alanda hizmet veriyoruz. Üniversite çağındaki çocuklarımızla ilgili de burası çok özel bir yer” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin başarılarına katkı sunmak için yurdun hizmet verdiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Kızlarımızın bir kısmı iyi puan almış, daha iyi olabileceğini düşünerek kayıt yaptırmamış. Bir kısmı istediği puanı alamamış bir şekilde liseyi bitirmiş. Özellikle kırsalda ilçelerde oturan ailelerin kızları için pozitif ayrımcılık yaptık. Aileler çok kalabalık, ders çalışma imkânları çok fazla yok. Onlara burada böyle bir imkân oluşturduk.”



“Sizin lider olmanızı istiyoruz”

Kızların her alanda başarılı olmasını istediğini dile getiren Karaloğlu, “Bu sene sizden başarı bekliyoruz ama sadece sınav başarısı değil. Sevgili yavrularımız, sizin lider olmanızı istiyoruz. Köyünüze döndüğünüzde liderlik yapmanızı istiyoruz. Uyanışın liderliğini yapmanızı istiyoruz. Geldiğiniz ilçeye lider olarak dönmenizi istiyoruz, o bakımdan kendinizi çok yönlü yetiştirin. Sadece makine gibi çoktan seçmeli soru çözen insanlar olmayın” dedi.

