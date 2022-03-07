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Diyarbakır’ın altyapısını güçlendirmek için 16 büyük proje hayata geçirildi

İHA

Diyarbakır’ın altyapısını güçlendirmek için 16 büyük proje hayata geçirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını güçlendirmek için 2021’de 16 büyük projeyi Diyarbakır’a kazandırdı.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Diyarbakır genelinde 2021’de gerçekleştirdikleri ve 2022’de hayata geçirecekleri çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tutşi, DİSKİ’nin 17 ilçedeki vatandaşlara toplam 1271 personel ve 293 araçla hizmet verdiğini söyledi.

“DİSKİ geleceği planlayarak çalışıyor”
İçme ve kullanma suları için boru hatları döşediklerini ve kanalizasyon yolları inşa ettiklerini aktaran Tutşi, arıtma tesisleri, enerji üretim ve temin merkezleri, depolar, barajlarla bu yatırımların doğru yönetilmesi için yer üstünde teminine ve korunmasına çalıştıklarını vurguladı. Tutşi, “Tüm su kaynaklarımızdan aldığımız suyu tesislerimizde arıtıyor, hemşerilerimizin musluklarından temiz ve kesintisiz içme suyunun akmasını sağlıyoruz. Su, dünyanın ve Türkiye’nin insanlığa oranla kıt kaynaklar arasında, toprağın bereketi, canlıların yaşam alanı, insanın özü ve olmazsa olmaz gereksinimi. Dolasıyla böylesine hayati ve günlük bir ihtiyacın en sağlıklı şekilde karşılanması DİSKİ’nin asli vazifesi. Ancak su meselesi yalnız günün değil, geleceğin de aynı derecede hayati meselesi. Son 2 yılda yaptığımız tüm işlemlerle Diyarbakır’ın suyunu en doğru biçimde yönetilmesini sağlamak ve sürdürebilir bilinci oluşturmak gibi bir vizyonumuz var. Bu bilinçle içme suyu şebekelerini döşedik. Modern arıtma tesisleri inşa ettik. Kanalizasyon sistemiyle kentin göz bebeği Dicle Nehri’ni temiz tutuk" dedi.

“Su yönetimini düzgün bir zemine oturtmak istiyoruz”
SCADA Projesi’yle Diyarbakır’ın suyunu yönetmeyi ve kayıp kaçakla israfını önlemeyi amaçladıklarına dikkat çeken Tutşi, Diyarbakır’ın 50, hatta 100 yıllık su hazinesini yönetmek, düzgün dağıtmak ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak amacıyla yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.
Tutşi, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:
“Devletimiz de, Diyarbakır’ımızın su kaynaklarını korumak ve geliştirmek adına yapımı bu yıl tamamlanacak Silvan Barajı başta olmak üzere, 7 barajı daha Diyarbakır’ın bugününe ve geleceğine armağan ediyor. Su hazinemiz, DİSKİ’nin kaynakları, tüm bu yatırımlar; Diyarbakır’da yaşayan 1 milyon 800 bin insanın ortak kaynağı. Arıtma tesislerimiz, köylere açtığımız kuyularımız, mevcut 6 barajımız. İnsanımızın ortak varlıkları. Ancak sadece bugün burada yaşayanların değil, bugün doğan ve yarın doğacak her bir hemşerimizin de ortak varlıkları, geleceğin su teminatı.”

“Abonelerimiz paydaşlarımızdır”
Su kaynaklarının yönetiminde her bir aboneyi paydaş olarak gördüklerini aktaran Tutşi, "Tamamlanan ve devam eden 550 milyon liralık yatırımlarımızla Diyarbakır’da suyun yönetimi için yeni bir bakış inşa ediyoruz. Her bir hemşerimizin ortak paydaşlığında bugünün ve geleceğin su teminini garanti altına alıyoruz. Valimiz Münir Karaloğlu başta olmak üzere tüm Diyarbakır’ımıza verdikleri önem ve destek için; kurumum ve şahsım adına size teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Diyarbakır’da 2021’de 16 proje tamamlandı”
Yaptığı açıklamaların ardından 2021’de merkez ilçelerden, en ücra kırsal mahallelere hayata geçirdikleri projeleri paylaşan Tutşi, "Merkez ve kırsal mahallelerde sondaj çalışmalarından, yeni terfi merkezlerine, kanalizasyon şebekelerinden, yeni su depolarına, yağmur suyu şebekelerinden, yeni içme suyu şebekelerine kadar 2021’de 16 büyük projeyi Diyarbakır’a kazandırdık. Diyarbakır’ın dört bir yanında tarama çalışması yaptık. Son bir yılda 36 bin 470 yeni aboneyle toplam sayıyı 445 bin 511’e çıkardık. Diyarbakır’da abonesiz ev, ticarethane kalmayana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“13 projemiz yapım aşamasında”
İl genelinde DİSKİ öz kaynaklarıyla ve dış finansman desteğiyle yürüttükleri 13 projenin yapım aşamasında olduğunu duyuran Tutşi, içme suyu şebekeleri, kanalizasyon inşaları ve diğer altyapı çalışmalarının yanı sıra büyük projeleri hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktardı.

“Diyarbakır’ın 50 yıllık su sorunu çözüyoruz”
Tutşi, Bismil Atıksu Projesi’ni yıl içinde, Dicle Barajı 2’inci Aşama İsale Hattı ve Pompa İstasyonu’nu ise Şubat 2023’de hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.
Bu 2 büyük projeyle Diyarbakır’ın su kirliliğinin önüne geçeceklerini ve Diyarbakır’ın 50 yıllık su sorununu çözeceklerini bildiren Tutşi, tamamlanan ve devam eden 550 milyon TL yatırımlarla Diyarbakır’da su yönetimi için yeni bir bakış açısı inşa edeceklerini ifade etti.
Program, soruların cevaplandırılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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