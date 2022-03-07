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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Şevket Beysanoğlu’na vefa örneği Kayapınar’da Şevket Beysanoğlu parkı törenle açıldı

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Şevket Beysanoğlu’na vefa örneği Kayapınar’da Şevket Beysanoğlu parkı törenle açıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince 500 Evler’de yapımı tamamlanan Şevket Beysanoğlu Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Vali Karaloğlu’nun Şevket Beysanoğlu’nun ‘kara sevdam Diyarbakır’ şiirini okuması büyük alkış aldı. Vali Karaloğlu, “Şevket bey gerçekten bu şehre çok katkısı olan değer katan büyüklerimizden bir tanesi onun isminin Diyarbakır’da bir parkta yaşatılması onu genç nesillere bir şekilde isminin hatırlatılması bu şehir için önemlidir” dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, vatandaşların ihtiyaçlarını düşünerek hazırladığı proje kapsamında 500 Evler’de 6 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği parkı tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır tarihi ve folkloru için önemli kaynak çalışmalara imza atan ve tüm zamanını ayırdığı, Diyarbakır folkloru, tarihi, fikir ve sanat adamları üzerine yaptığı önemli araştırmalarla tanınan Şevket Baysanoğlu’nun adını Kayapınar ilçesi Barış Mahallesindeki parka verme kararı alındı. Kararın ardından kısa sürede tamamlanan park, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile çok sayıda davetli ve çevrede oturan vatandaşların katılımıyla açılışı yapıldı.
Şevket Beysanoğlu’nun isminin bu parkta yaşatılması gelecek nesillere taşımak çok önemli olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Diyarbakır’ın tarihine, kültürüne, şiirine, medeniyetine, gastronomisi ile portföyüne dahil çok sayıda eseri kaynak eseri bırakarak Allah rahmet eylesin güzel bir vefa örneği olur. Şevket bey gerçekten bu şehre çok katkısı olan değer katan büyüklerimizden bir tanesi onun isminin Diyarbakır’da bir parkta yaşatılması onu genç nesillere bir şekilde isminin hatırlatılması bu şehir için önemlidir ”dedi.

“İnşallah Diyarbakır’ın geleceği bugünden daha iyi olacak”
Şehirlerin insanlar gibi olduğunu, şehirlerin parkları, bahçeleri, caddeleri, mimarisi, şehrin bedenine zenginlik kattığını ifade eden Vali Karaloğlu, “Şehrin tarihi, kültürü, sanatı, edebiyatı, folkloru, müziği de şehrin ruhunu oluşturur. Evet, şehirler insanlara benzer de şehirler de içinde yaşayan insanları kendine benzetir. Zaman içerisinde onun için biz. Şehre yaptığımız her yatırımı şehirde yaşayan insanlara yapmış varsayarız, parklarda, bahçelerde, altyapıda, üst yapıda insan için insanın mutluluğu için. Burası park olmadan önce burası bir moloz alanıydı, atık alanı ve çöplük alanıydı. Bütün gayretimiz bu zaten şehri gezdiğinizde şehrin caddelerinde, refüjlerde ki Düzeni tertibi yeşilliği görüyorsunuz zaten Diyarbakır’a gelen herkesi şaşırtan da kentteki bu düzen ve tertip biz buna çok önem veriyoruz dedik ya. Şehirler içinde yaşayanları da kendine benzetir diye biz istiyoruz ki, Diyarbakır’la Diyarbakır’da yaşayanlar özdeşsinler birbirine benzesinler. Gayretimiz var, bütün ekibimizle bütün arkadaşlarımla, ilçe belediyelerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımla, gayretimiz bu. İnşallah Diyarbakır’ın geleceği bugünden daha iyi olacak. Diyarbakır halkına bunu söz veriyoruz. Bütün gayretimiz bütün çabamız Diyarbakır daha güzel olsun insanımız daha mutlu olsun insanımız bu şehirde yaşamaktan mutluluk duysun. Bütün gayretimiz bu” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindeki Şevket Baysanoğlu Parkının açılışı yaptıktan sonra bir süre parkta bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bölgeden ayrılırken, park ile ilgili görüşlerini aktaran mahalle sakinleri ise daha önce bölgenin bir çöplük alan olduğunu özellikle Vali Münir Karaloğlu ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Şevket Beysanoğlu kimdir
Şevket Beysanoğlu, tüm zamanını ayırdığı, Diyarbakır folkloru, tarihi, fikir ve sanat adamları üzerine yaptığı önemli araştırmalarla tanınıyor. Hukukçu, avukat, edebiyat ve tarih araştırmacısı olan Beysanoğlu, 1920’de Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır İsmet Paşa İlkokulu (1932), Diyarbakır Lisesi (1938), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1942) mezunu olan Beysanoğlu, Diyarbakır hakkındaki bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. Eserleri Türk edebiyatı araştırmalarının kaynak kitapları arasında olan ve “İkinci Ali Emirî” olarak tanınan Beysanoğlu, Kitaplığını, vefatından önce Dicle Üniversitesine bağışladı. Araştırma yazıları ve edebî ürünleri Karacadağ (Diyarbakır, 193850), Kara Amid (Diyarbakır, 195679), Ziya Gökâlp (197499), Türk Kültürü, Kültür ve Sanat, Folklor Araştırmaları, Görüşler gibi çok sayıda dergide yayımlandı. Atatürk Kültür Merkezi şeref üyesi; Ziya Gökâlp Derneği, Folklor Araştırmaları Kurumu, Diyarbakır Kültür ve Yaşatma Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği üyelikleri yapan Beysanoğlu, 1986 yılında İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünü aldı. Diyarbakır tarihi, coğrafyası ve folkloru hakkında yaptığı değerli çalışmalardan dolayı Dicle Üniversitesi tarafından kendisine 1990 yılında edebiyat fahri doktoru payesi verildi. Beysanoğlu, 23 Nisan 2003 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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