Diyarbakır annelerinden 8 Mart tepkisi: “HDP ile PKK kız çocuklarımızı elimizden almış, bizim için öyle bir gün yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır annelerinden 8 Mart tepkisi: “HDP ile PKK kız çocuklarımızı elimizden almış, bizim için öyle bir gün yok”

İHA

Diyarbakır annelerinden 8 Mart tepkisi: “HDP ile PKK kız çocuklarımızı elimizden almış, bizim için öyle bir gün yok”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde de sürüyor. HDP’lilerin arka kapıdan girişçıkış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin çalışma yaptığını öğrenen aileler, duruma tepki gösterdi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde. HDP il binası içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin HDP’lilerin çalışma yaptığını öğrenen aileler, arka kapıdan girişçıkış yapıldığını öğrenince ellerinde bayraklarla arka kapının önünde açıklama yaptı.

“8 yıldır HDP ile PKK bir kadının hakkını elinden almış, ölüme göndermiş”
Aileler adına basın açıklamasında bulunan Şeyma Ceylan Tekin’in annesi Türkan Mutlu, HDP’lilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin içeride bir çalışmaları olduğunu öne sürdü. HDP’lilerin ön kapıdan değil, arka kapıdan girişçıkış yaptığını söyleyen Mutlu, “Biz de arka kapıya geldik. Çünkü ön kapıdan çocuklarımızı ve kızlarımızı getiriyorlar ve arka kapıdan da dağa götürüyorlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bende burada bir kadınım ve dağa kaçırılan kızım da bir kadındır. Bizim için kadınlar günü yok. 8 yıldır HDP ile PKK bir kadının hakkını elinden almışlar, ölüme göndermişler. Ben HDP ile PKK’dan Ceylanımı istiyorum. Bizim için kadınlar günü diye bir şey olamaz, yoktur. Bende bu ülkede bir kadın değil miyim? Benim kızımda dağda bir kadın değil mi? Bizim için kadınlar hakkı yoktur. HDP’liler burada bulunan bütün annelerin yüreğini yakmış ve çocuklarını elinden almıştır” dedi.

“Bizim kızlarımızı ölüme mahkum etmişsiniz”
Kızları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan babalar adına açıklama yapan evlat nöbetindeki Celil Begdaş, bulundukları yerin kandilin kapısı olduğunu dile getirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu, kızların ve kadınların hakkı nerede diye soran Begdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diyorlar ki, Jin jiyane ‘kadın hayattır’ yalan söylüyorlar. Neden burada bulunan annelerin hakkını kimse sormuyor? Arka kapıya gelmemizin sebebi, çocuklarımızın hepsi bu arka kapıdan dağa kaçırılması. Çadırımızın olduğu yerde bulunan HDP’nin ön kapısı meclis kapısıdır. Biz ön kapıdan beklerken bizim çocuklarımızı arka kapıdan dağa kaçıdırlar ve benim oğlumu bu arka kapıdan dağa kaçırdılar onun için buradayız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günüdür burada bulunan anne ile babalar kutlayacaklar. Nedeni ise kiminin kızı yok, kimin evladı yok neyi kutlayacaklar ki. İnsan haklarından bahsedenler, sizde biraz Allah korkusu ve merhamet var ise gelin burada bulunan annelerin halini görünüz. Kadınlar ölmesin diye söylüyorlar yalan söylüyorlar. Bizim kızlarımızı ölüme mahkum etmişsiniz, kimi kandırıyorsunuz? HDP bunu bilsin ki, ya burada bulunan anne ve babaların haklarını versin ya da biz buradan asla kalkmayacağız.”
Ellerinde Türk bayrağıyla “Ana gibi yar, Diyarbakır gibi diyar olmaz” yazılı pankartla HDP il binasının arka kapısında bekleyen aileler, “Kahrolsun HDP”, “Türk Kürt kardeştir HDP kalleştir” sloganları atarak tepki gösterdi.
Öte yandan HDP il binasının önünde bugüne kadar evlat nöbetine katılan 266 ailenin çocuklarından 59’u kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tuvaletteki cinayetin sırrı çözüldü
YEREL HABERLER Tuvaletteki cinayetin sırrı çözüldü
Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lig'e ...
Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi
YEREL HABERLER Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi
Diyarbakır’da trenin çarptığı genç öğretmen ağır yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trenin çarptığı genç öğretmen ağır ...
AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nın ‘Vefa Buluşmaları' Bağlar ile devam etti
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nın ‘Vefa ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Şevket Beysanoğlu’na vefa örneği Kayapınar’da Şevket Beysanoğlu parkı törenle açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden Şevket ...
Diyarbakır’da 150 kanser hastası için etkinlik
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 150 kanser hastası için etkinlik
Diyarbakır’ın altyapısını güçlendirmek için 16 büyük proje hayata geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın altyapısını güçlendirmek için 16 büyük ...
Vali Karaloğlu: “Kırsalda oturan ailelerin kızları için pozitif ayrımcılık yaptık”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: “Kırsalda oturan ailelerin kızları ...
Kadın çalışan dostu Ceylan Karavil Park AVM, bünyesinde yüzde 82 kadın personel bulunduruyor
YEREL HABERLER Kadın çalışan dostu Ceylan Karavil Park AVM, ...
Evlat nöbetindeki anne: 9 senedir Kadınlar Günü kutlamıyorum
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: 9 senedir Kadınlar Günü ...
Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden marketlere denetim
Bismil'de bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 tekstil fabrikasının temeli atıldı Vali Karaloğlu, “Hedefimiz Diyarbakır'da doğan gençlerimize Diyarbakır'da iş imkanı oluşturmak”
YEREL HABERLER Bismil'de bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 ...
Evlat nöbetindeki aileler 917 gündür sorumlu buldukları HDP'nin kapısında
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler 917 gündür sorumlu ...
PKK’ya karşı zafere ulaşan evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer’den HDP’ye ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ tepkisi Evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer: “Dağda şiddet ve tecavüze maruz kalan kızların hakkını arıyoruz” “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde annelerin değerleri, evlatları verilsin” “Dağda kaçırılmış çocukların sesi, annelerin de çığlığı olmaya devam edeceğim”
YEREL HABERLER PKK’ya karşı zafere ulaşan evlat nöbetindeki anne ...
Forum Diyarbakır AVM’de antika ürünler açık artırma ile satıldı
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır AVM’de antika ürünler açık artırma ...
Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 4 ...
Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis timi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 8 Mart'a özel kadınlardan oluşan polis ...
Diyarbakır’da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Büyükşehir belediyesinin hedefi daha yeşil bir Diyarbakır
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesinin hedefi daha yeşil bir ...
Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor’u 3 -2 yendi
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor, Diyarbakır Adaletspor’u 3 -2 yendi
Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor şampiyonluğa koşuyor
Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek
YEREL HABERLER Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek
Ceylan Karavil Park AVM'de 'kitap mezadı'
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM'de 'kitap mezadı'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.