Diyarbakırlılar Eyvan Grubu ve Elazığ Çayda Çıra Topluluğu kardeşlik konserinde eğlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mart ayı etkinlik takvimi kapsamında Diyarbakır Eyvan Grubu ile Elazığ Çayda Çıra Topluluğu kardeşlik konseri düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Feqiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde ilk önce Diyarbakır Eyvan Grubu ardından Elazığ Çayda Çıra Topluluğu sahne aldı.

Diyarbakır ve Elazığ yörelerine özgü türkülerin seslendirildiği konserde katılımcılar çektikleri halaylarla eşlik etti.

İzleyicilerden Nazlı Ergen Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz düzenlediği etkinliklerden memnun kaldığını belirterek, “Bu tür etkinlikler keyif verici, çünkü farklı kültürleri tanıma imkânı buluyoruz. Özellikle coğrafyamızın renkli olduğunu bu gösterileri izlerken daha çok farkına varabiliyoruz. Bugün Elazığ folklor gösterisini izledi, bu tür etkinlikleri izlerken heyecanlanıyoruz” dedi.



“55 yaşındayım bu kadar güzel etkinlikleri ilk defa görüyorum”

Mehmet Barut ise kentte bu tür etkinliklerle ailece farklı zaman geçirme imkanı bulduğunu kaydederek, “Geçen Urfa gecesi vardı bugün Elazığ gecesi yapıyorlar. 55 yaşındayım bu kadar güzel etkinlikleri ilk defa görüyorum. Özellikle son bir yılda geldiğimiz konserin hepsi birbirinden değerli, buranın müzisyenleri kaliteli, hepsi konservatuar mezunu, Böyle müzisyenler bence İstanbul’da bile yok. Herkesin bu konserlere ailece gelmesini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Muhammed Armutlu ise konserin kardeşliği pekiştirici bir etkisi olduğunu aktararak şunları ifade etti:

“İç Anadolu kültüründen birisi olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin böyle kültürler arası etkinlikler yapması çok güzel, birlik, beraberlik, kaynaşma açısından bu tür etkinliklerin çok önemi var. Eşim Elazığlı, Ben Konyalıyım bu ortamı görmek istedik, çok eğlendik. Başarılı bir içerikti.”

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