Yangında mahsur kalan 1'i hamile 3 kadın ile çocuk kurtarıldı



Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde memurların kaldığı lojmanın 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i hamile 3 kadın ile 2 yaşındaki erkek çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Çaytepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde memurların kaldığı 3 katlı lojmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 1'i hamile 3 kadın ile 2 yaşındaki erkek çocuğu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, balkona uzatılan sepetli vinç ile kurtarıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılanlar Kocaköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kadınların ve çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2022-03-08 13:36:10



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