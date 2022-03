Bölgenin en genç CEO’su Elaldı: "Bizim için her gün Kadınlar Günü”

Diyarbakır’da 37 yıla aşkındır tatlı sektöründe nam salan Hacıbaba Pastaneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Başta çalışanlar olmak üzere kadınlara karanfil dağıtan Hacıbaba Pastaneleri CEO’su Ömer Elaldı, “Kadınlarımızı bir güne sığdırmak doğru değil, bizim için her gün Kadınlar Günü” dedi.

Diyarbakır, Mardin, İstanbul’da şubeleriyle adından söz ettiren ve 37 yıldır tatlı sektörüne nam salarak dünya markası haline gelen Hacıbaba Pastaneleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı, başta çalışanları olmak üzere bütün şubelerinde karanfil dağıttı. Bölgenin en genç CEO'su olan Ömer Elaldı, kadınlara 8 Mart’ta verilen değerin her gün verilmesi gerektiğini söyledi. Elaldı, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aslında kadınlarımızı bir güne sığdırmak doğru değil, bizim için her gün kadınlar günü. Kadınların her zaman bizim için bir ayrımcılığı vardır. Gönül isterdi ki tüm dünya bugün kadınlara gösterdiği özen ve ilgiyi her gün göstersin ama ne yazık ki, olmuyor. İnşallah bugünden sonra temennimiz, bugün kadınlara gösterdikleri ilgiyi, sevgiyi ve saygıyı her gün göstermeleri. Hacıbaba pastaneleri olarak kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığımız devam ediyor ve edecektir. Özellikle engelli kadınlarımıza da projelerimiz var çok kısa zamanda da hayata geçireceğiz. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınlarımız bizim için çok önemli, kadın yoksa biz hiçiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.