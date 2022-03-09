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Zabıtadan A 101, BİM ve Çarmar marketler zincirlerinin depolarına stok baskını yapıldı Sur zabıtasından yerel ve ulusal marketlere fahiş fiyat operasyonu

İHA

Zabıtadan A 101, BİM ve Çarmar marketler zincirlerinin depolarına stok baskını yapıldı Sur zabıtasından yerel ve ulusal marketlere fahiş fiyat operasyonu

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet yürüten aralarında A 101, BİM ve Çarmar marketin olduğu ulusal ve yerel marketlere son günlerde fiyatı hızla artan ayçiçek yağı ile ilgili fahiş fiyat ve depolarına stok baskını yaptı. Zabıta ekipleri, fahiş fiyat, fatura ibrazı ve stokçuluk yapan market işletmecilerine yönelik gerekli tutanak tutarak cezai işlem uygulanması için Ticaret Sicil İl Müdürlüğü’ne gönderdi.
Diyarbakır’da başta ayçiçek yağı olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çifçi’nin talimatıyla ilçe sınırları içerisinde faaliyet yürüten A 101, BİM ve yerel marka olan Çarmar markete ayçiçek yağı denetimi yaptı.
Denetimler başlamadan önce Sur İlçe Zabıta Müdürlüğünde ekipleri denetimler konusunda uyaran Sur İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Zabıta Müdürü Muhammed Mizgin Güneş, son günlerde şikayetlere konu olan ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerini stoklayan ve fahiş fiyatla satışını yapan marketlere asla müsaade edilmemesini isteyerek, ekiplerin yasalların kendilerine verdiği hakları vatandaşların yanında olduklarını göstermelerini istedi.

Ürün var ama fatura yok
Zabıta ekipleri denetimlerine önce A 101 markete girerek yaptı. Marketin rafında yağ olduğunu gören ekipler, market yetkilisinden ürünlerin faturasını istedi. Ürünlerin faturasını ibraz edemeyen market yetkilisi hakkında ekipler, Ticaret Sicil İl Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere tutanak tuttu.

Reyonda olmayan ürünler, depoda çıktı
Denetimlerini sürdüren ekipler, BİM marketin içerisine girerek ayçiçek yağının olduğu reyona yönelirken, reyonda 4 ile 5 litrelik ayçiçek yağı olmadığını görünce depoya yöneldi. BİM marketin reyonunda olmayan ayçiçek yağlarının depolarında stoklanmış olarak gören ekipler, ürünlerin faturasını istedi. Ürünlerin faturasını ibraz edemeyen market yetkilisi hakkında ekipler, Ticaret Sicil İl Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere tutanak tuttu.

Yüksek fiyata satılan ürünün faturasını ibraz edemedi
Denetimler kapsamında Diyarbakır’da birçok şubesi bulunan yerel marketlerden biri olan Çarmar markete giren ekipler, reyonda ayçiçek yağlarının olduğunu fakat yüksek fiyatları görünce market yetkilisinden fatura istedi. Ürünlerin faturasını ibraz edemeyen market yetkilisi hakkında ekipler, Ticaret Sicil İl Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere tutanak tutup uyarıda bulunduktan sonra marketten ayrıldı.

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