HDP-CHP işbirliğine tepki gösterip AK Parti’ye geçtiler Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti öncesi AK Partiye dev katılım Başkan Aydın: “Bu coğrafyada CHP’ye ekmek yok, Kürtler aslına dönüyor”

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde HDPCHP işbirliğine tepki gösteren ve AK Partili belediyenin hizmetlerinden memnun kaldıklarını ifade eden 500’den fazla vatandaş, AK Parti’ye katıldıklarını açıkladı.

Diyarbakır ve bölgede AK Parti’ye farklı partilerden katılımlar devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ bölgesindeki Tellikaya Mahallesi ve mezralarında yaşayan 500’den fazla vatandaş, hem AK Partili Bağlar Belediyesi’nden duydukları memnuniyeti hem de bölgede geliştirilmek istenen HDPCHP ortaklığına tepki göstererek AK Parti’ye geçme kararı aldı.

Karacadağ bölgesinde yer alan merkezden 30 kilometre uzaklıktaki mahallede düzenlenen katılım törenine olumsuz hava koşullarına rağmen yoğun ilgi oldu. AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi, İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Suna Kepolu Ataman, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ve beraberlerindeki kalabalık grubu muhtar Abit Budak ve vatandaşlar karşıladı.



“Bu coğrafyada CHP’ye ekmek yok, Kürtler aslına dönüyor"

Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’un ziyaretiyle ilgili helallik açıklamasına değinerek, Kılıçdaroğlu’nun özel görüşmesi HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile görüşeceğiyle ilgili duyum aldığını vurguladı. Başkan Aydın, “CHP’nin burada yapmak istediği şey Kürtlerin zekası ile alay etmek, göstermelik bu tür hamlelerle Kürtleri yanında tutabileceğini, İstanbul’daki seçimler gibi HDP’nin kendi oylarını yanında tutabileceğini düşünüyor. Bu sefer Kürtler uyandı, CHP zihniyeti ile hem İstanbul’da karşılaştılar hem de geçmişteki CHP zihniyetini hatırladılar. Bu coğrafyada CHP’ye ekmek yok, Kürtler aslına dönüyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarları olarak Diyarbakır’da çok büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıyoruz” dedi.

Bağlar Belediyesini güzel bir hizmet siyasetini sürdürdüğüne değinen Aydın, “ Vatandaşlarımızın tüm beklentilerini karşılıyor. Bizler de teşkilatlar olarak bu hizmet siyasetini, gönül siyaseti ile taçlandırmaya gayret ediyoruz. Bölgedeki Kürt kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kendilerini temsil ettiğini iddia eden HDP’nin, CHP ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu ile nasıl bir birliktelik içerisinde olduğunun farkındalar. Öte yandan CHP’nin, Kürtleri sadece bir oy pusulasından ibaret gördüğünü biliyor ve CHP’nin bu topraklardaki tüm kötülüklerin anası olduğunu da unutmuyorlar. Bugün aramıza katılan kardeşlerimiz ile birlikte Ak Parti ailesini daha da büyütmüş olduk. 18 Haziran 2023’teki tarihin en önemli seçimine zafer yürüyüşümüze emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.



”Milletimiz cumhurbaşkanımızı ve partimizi ayrı seviyor”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldiklerinde 20 yıl boyunca hizmetten mahrum bırakılmış ve ihmal edilmiş bir Bağlar devraldıklarına dikkat çekerek 3 yılda büyük bir değişime imza atarak bölge halkının güvenini kazandıklarını ifade etti. Beyoğlu, “Biz onlara belediye başkanlığı değil, hizmetkarlık yaptık. Her koşul ve şart altında hiçbir mazeret ve ayrım yapmadan taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalıştık. Kırsal bölgelerimizde bir hizmet şahlanışını hep beraber gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştiren ve aynı zamanda zihniyet değişimini hayata geçirerek milletimizin kötü günleri değiştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimize olan teveccühlerinden, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Milletin kaynaklarını milletin hizmetinde değerlendirince işte bu güzellikler yaşanıyor. Bize bu necip milletin hizmetkarı olma imkanını bahşettiği için yüce rabbime sonsuz hamd ediyoruz” şeklinde konuştu.

Partiye katılım için tören düzenlendiğini aktaran mahalle muhtarı Abit Budak, Bağlar Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye birimlerinin her zaman ve her koşulda yanlarında olduğunu ifade etti. Daha önce görmedikleri hizmeti bu dönemde gördüklerini anlatarak memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, CHP’nin tarih boyunca bölge halkı ve Kürtlere zulüm ettiğini, şimdi CHP ile HDP arasında ortaklık kurulmasından rahatsızlık duyduklarını ifade ederek bu yüzden hizmet adresi olarak gördükleri AK Parti’ye geçme kararı aldıklarını söylediler.

Vatandaşların rozeti takılarak partiye katılımları sağlandı.

