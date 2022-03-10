Dicle Gençlikspor galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi

Diyarbakır 1. Amatör Futbol liginde mücadele eden Dicle Gençlikspor, üst üste aldığı galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Namağlup lider olan Dicle Gençlikspor, karşılaştığı Şeyh Şamil Gençlikspor'u 4 2 yendi. Seyrantepe Şilbe standında rakibi Şeyh Şamil Gençlikspor ile karşılaşan Dicle Gençlikspor, maç sonunda gülen taraf oldu. Dicle Gençlikspor’a 3 puanı kazandıran gollerden 2’sini Alikan Ceylan, ile Hamza Ceylan ve Gaffar Sert attı. Puanını 26’ya yükselten Dicle Gençlikspor, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Fikstürdeki matematiksel hesapla PlayOff oynamanın eşiğine gelen Dicle Gençlikspor, sezon sonunda bir üst lige çıkmayı amaçlıyor.

Ligden ihraç edilen ve Dicle Gençlikspor ile aynı grupta yer alan Hançepekspor’un rakipleri, müsabaka oynamadan 30 hükmen galip sayılacak. Dolayısıyla oynanması planlanan Dicle Gençlikspor Hançepekspor maçı ise oynanmadan 3 0’lık sonuç, Dicle Gençlikspor lehine puan cetveline işlenecek.

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