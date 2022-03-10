Diyarbakır’da market deposunda 10 ton stoklanmış yağ bulundu

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, ayçiçek yağı fiyatlarındaki spekülasyonlar üzerine ürünlerini raflardan kaldıran marketlerin depolarına yaptığı baskında stoklanmış yaklaşık 10 ton sıvı yağ ile karşılaştı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Murat Beşikci’nin talimatıyla ilçe genelindeki market ve toptan gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Yenişehir zabıta ekipleri, raflarında yağ bulunmayan bir marketin deposunda 10 ton stoklanmış sıvı yağ buldu. 10 ton stoklanmış yağ ile ilgili tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, iş yerleri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Yağ fiyatlarına fahiş fiyat uygulayarak stokçuluk yapılmasına asla izin verilmeyeceğini belirten Kaymakam Beşikci, özellikle zincir marketler olmak üzere toptan gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi. Beşikci, "Zabıta ekiplerimiz zincir marketlerin depolarına yönelik yapmış oldukları baskınlarda yaklaşık 10 ton sıvı yağ ile karşılaşmışlardır. Bu işyerleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesi kapsamında mal satımından kaçındıkları için gerekli tutanaklar ve ilgili görseller Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. İlçemiz genelinde raflarında yağ bulunmayan marketleri gören vatandaşlarımızın ekiplerimize bildirmelerini istiyoruz. Ekiplerimiz konu ile ilgili 24 saat esaslı gerekli çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedirler’’ dedi.

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