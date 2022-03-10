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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesi Terfi İstasyonu kolektör hattında oluşan arızayı su kesintisi yaşanmadan giderdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sanayi Mahallesi’nde 60 bin nüfusa içme suyu sağlayan Terfi İstasyonu kolektör hattında meydana gelen arıza nedeniyle ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmayla hem vatandaşın susuz kalmasının önüne geçildi hem de arızanın giderildi. DİSKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat kentin farklı noktalarında oluşabilecek arızalara karşı teyakkuzda beklediği belirtildi.

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