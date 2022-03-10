Diyarbakır’da iki yıldır araması olan cinayet zanlısı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan iki yıldır araması olan M.O’yu yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda “Tasarlayarak Adam Öldürme” suçundan iki 2 yıldır araması olan M.O., Ergani ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.