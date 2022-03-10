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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (4)

DHA

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (4)


'6 İLE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURACAĞIZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bir otelin konferans salonunda muhtar ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgedeki çiftçilere bedava elektrik vermek amacıyla 3 milyar dolarlık bir projelerinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Şanlıurfa´ya da gittim, çiftçilerle buluştuk. Onların da pek çok sıkıntıları vardı. Zaten Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak aşağı yukarı aynı coğrafyada aynı sorunlarla karşı karşıya olan illerimiz. Şanlıurfa´da bir konuşma yaptım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını bize verin, Şanlıurfa´daki bütün çiftçilerin elektriğini bedavaya vereceğiz. Şimdi aynı şeyi sadece Şanlıurfa için demiyorum. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak bunların hepsini saydık, 6 il. Güneş enerjisi yapacağız. Güneşe para veriyor musunuz, vermiyorsunuz. Paneller üretiliyor mu, evet üretiliyor. Hesabını yaptım. Bu 6 kentte çiftçiye elektriği bedava vermek ve artan elektriği de satmak kaydıyla 5 bin megavatlık bir yatırım yapmak mümkün. Yatırımın maliyeti 3 milyar dolar. Bunlar Ruslarla iş birliği yaptılar. Mersin´de nükleer santralini kurdular. Güzel, nükleer enerjiyi de bize vermiyorlar Ruslar. Sadece fabrikayı kurdular, bize elektriği sattılar. Bize elektriği satacaklar. Buna da garanti vermişiz, elektriği de satın alacağız. Nükleer santralin maliyeti ne kadar, 20 milyar. Biz kaça yapacağız, 3 milyar dolara. Güneş tarlaları var mı, var. Boş arazi var mı, var. Binlerce dönüm var mı, var. Binlerce dönüm üzerinde bunları kurmak mümkün mü mümkün, 3 milyar dolar. Bu yatırım 10 yılda kendisini amorti edecek. 2 yıl ödemesiz, dolaylı veya doğrudan 665 bin çiftçiye istihdam sağlayacak. 6 kentte 665 bin kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam sağlayacak. Erdoğan diyor, 'yap elini tutan mı var', elimi tutan sensin. Diyarbakırlıların huzurunda söylüyorum. Eğer sen delikanlıysan benim elimi tutmazsan. Bana, bizim kuracağımız şirkete, bizim belediyelerimizin kuracağı şirkete arazi tahsis edeceksin."
'DİYARBAKIR CEZAEVİ İNSAN HAKLARI MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ'
Diyarbakır Cezaevi'nin İnsan Hakları Müzesi olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Diyarbakır hapishanesindeki işkenceler unutuldu mu, unutulmadı. Oradaki insanlarla bizim helalleşmemiz lazım, bunu yapmazsak barışamayız. Haksızlığa uğrayan bir kişiyle bizim helalleşmemiz lazım. Diyarbakır hapishanesinin de İnsan Hakları Müzesi'ne dönüştürülmesi gerekiyor. Roboski´de öldürülen gencecik evlatlarımız vardı. O ailelerle de helalleşmek lazım. Helalleşmek yüzleşmektir. Haksızlıkla yüzleşmektir, helalleşmektir. Af çıkartmak değil, helalleşmeniz lazım. O zaman biz bu ülkede barışı, huzuru sağlayabiliriz. Birlikte olabiliriz. Haksızlığa uğradığı zaman da hep birlikte daha güçlü bir ses çıkartabiliriz. Helalleşme aynı zamanda adalettir. Adaleti sağlamaktır. Devletin dini adalettir. Devletin dini adalet ise adaletin üzerinde hepimizin titremesi lazım." (DHA)
Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-03-10 17:26:46

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