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Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na tepki Kardeşi için evlat nöbetinde olan Ruken Canbey: “Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı” “Kılıçdaroğlu, ortaklarından korkuyor”

İHA

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler, CHP Genel Merkezi'nden "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Öğretmen Evi'nde evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi" paylaşıma tepki göstererek basın açıklamasında bulundu.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na tepki Kardeşi için evlat nöbetinde olan Ruken Canbey: “Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı” “Kılıçdaroğlu, ortaklarından korkuyor”

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler, CHP Genel Merkezi'nden "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Öğretmen Evi'nde evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi" paylaşıma tepki göstererek basın açıklamasında bulundu.

Dün akşam Diyarbakır’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte Öğretmen Evi’nde kalan birkaç aile ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun ailelerle görüşmesini CHP Genel Merkezi resmi sitelerinden servis etti. 920 gündür evlat nöbetinde olan aileler, CHP'nin paylaşımından haberdar olunca duruma sert tepki göstererek basın açıklamasında bulundu.

Kardeşi için evlat nöbetinde Ruken Canbey, aileler adına basın açıklamasını yaptı. Canbey, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da olduğunu ve birçok yeri ziyaret ederken aileler olarak Kılıçdaroğlu’nu evlat nöbetinde olan çadırına beklediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a gelmeden önce CHP'li yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiğini ifade eden Canbey, “Bize dediler ki, sizinle otelde görüşebilir miyiz? Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler ile görüşmek istediğini söyledi. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik. Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil, HDP il binasıdır dedik” ifadelerinde bulundu.

“Bize, arkadaşlarımıza kumpas kurdular”
Kılıçdaroğlu ile görüşmemek için kaldıkları yerde aşağı inmediklerini belirten Canbey, “İki arkadaşımızı gönderdik. Talebimizi onlara iletmesini söyledik. Onlar da bize kumpas hazırlayıp arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, bizim taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar. Ben burada Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Diyarbakır'da bütün STK'larla, diğer siyasi partilerle, HDP temsilcileri ile görüştün. Bu çadıra, HDP Diyarbakır il binası önüne gelmedin. Neden gelmedin? Çünkü sen ortaklarından korkuyorsun. Çünkü sen HDP'nin maşası haline gelmişsin. Biz seni buraya, HDP Diyarbakır il binası önüne bekliyoruz. Otele beklemiyoruz. Bizim çocuklarımızın kaçırıldığı yer burası. Otel değil. Görüşeceğimiz, sorunlarımızı anlatacağımız yer burası. Burada 260 ailenin çocuğu HDP il binası tarafından kaçırıldı. Buraya gel, bizi burada dinle. Demokrasi diyorsun sabahtandır. Diyarbakır'ın her yerinde hak, hukuk, adalet, demokrasi diyorsun bunlara uyuyorsan gelirsin burada ailelerin talebini, bizlerin talebini dinlersin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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