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HDP önünde eylem yapan ailelerden Kılıçdaroğlu'na 'çadıra gelmedi' tepkisi

DHA

HDP önünde eylem yapan ailelerden Kılıçdaroğlu'na 'çadıra gelmedi' tepkisi


Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan aileler, CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evlat nöbeti tutan anneler ile bir araya geldi' mesajına tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmediğini ileri sürdü. 2015 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan yüzde 70 engelli raporu bulunan kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey, "Diyarbakır'a girişi yapar yapmaz annelerin kaldığı otele gelmiş. Bizimle orada görüşmek istediğini söyledi. Biz aileler olarak, onu protesto ettik. Odalarımıza çıktık. İki temsilci gönderdik. Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü, çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı' dedik. Biz bu olaydan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu" bir daha çadıra almayacağız" dedi.
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, kente gelen ve bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailelerle bir araya geldiğine dair, CHP sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Aileler, otele gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na, kendilerini ziyaret etmesi gereken yerin HDP il binası önü olduğunu söylemesi için iki temsilci aile seçtiklerini ama bunun görüntülenerek, sanki ailelerle görüşülmüş gibi lanse edildiğini ileri sürdü. HDP il binası önünde açıklama yapan aileler, kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ederek, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 
'BİZİMLE GÖRÜŞMEN GEREKEN YER OTEL DEĞİL, HDP DİYARBAKIR İL BİNASI ÖNÜ DEDİK'
2015 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan yüzde 70 engelli raporu bulunan kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey, haftalardır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini ziyaretini beklediklerini ifade ederek, "Dün gece Diyarbakır'a giriş yaptı. Diyarbakır'a giriş yapar yapmaz annelerin kaldığı otele gelmiş. Bizimle orada görüşmek istediğini söyledi. Biz aileler olarak, onu protesto ettik. Odalarımıza çıktık, iki temsilci gönderdik. Kemal Kılıçdaroğlu'na dedik ki 'Bizimle görüşmen gereken yer, otel değil, HDP Diyarbakır il binasının önü. Çünkü bizim çocuklar buradan kaçırıldı. Sorunlarımızın odak noktası burası' dedik. Onun için iki arkadaşımızı gönderdik. O arada CHP'liler görüntü alıp, güya Kılıçdaroğlu bizim derdimizi dinlemiş, bizim sorunlarımızı dinlemiş gibi kamuoyuna lanse ettiler. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP il binasının önüne bekliyorduk. Ama gelmek yerine yalan haberle kamuoyunu yanılttı ve bizi gerçekten çok üzdü. Biz bu olaydan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir daha çadıra almayacağız. Kesinlikle almayacağız. O gitsin ortaklık yaptığı insanların annelerini, ortaklık yaptığı insanları dinlesin. Sabahtan beri tüm STK'larla, siyasi partilerle görüşüyor ama Diyarbakır annelerinin çadırını ziyaret etmeyi reddetti. Onun yerine bizi, kamuoyunu aldatan bir fotoğraf yayınladı ve bu bizi gerçekten çok üzdü. Kemal Kılıçdaroğlu, sen bir daha bu çadırdan içeri giremezsin. Biz seni bu çadıra sokmayız" dedi.
'ONLARA KUMPAS KURDU'
22 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul´dan gelip eylem yapan İmmihan Nilifırka ise "CHP Genel Başkanı gelip anneleri ziyaret edecekti, maalesef bir anne ve babayı otele davet etti. Onlara kumpas kurdu. Onları lafa tuttular. CHP Genel Başkanı da oraya geldi. Yalan haber yapmışlar. Demişler ki 'ben Diyarbakır'da anneleri ziyaret ettim.' Bizi ziyaret etmemiş. Biz CHP Genel Başkanı'nı HDP'nin önüne bekliyoruz. Gelsin bu anaların, babaların derdini dinlesin. Onu şiddetle ve nefretle kınıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILNurettin FİDANCAN
2022-03-10 18:28:10

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