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Diyarbakır’da dilenciden pes dedirten açıklama: “Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım, yakalandım”

İHA

Diyarbakır’da dilenciden pes dedirten açıklama: “Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım, yakalandım”

– Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürürken, denetimler sırasında hamile bir kadının savunması pes dedirtti. Dilenci kadın, “Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım ”diyerek kendini savundu.
Merkez Sur ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çitçi’nin talimatıyla, duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini aralıksız devam ediyor. Ekipler, uygulamalar sırasında yakaladıkları dilencileri Sur ilçe Zabıta Müdürlüğüne götürüp inceleme yaparken, incelemeler sırasında ailece dilenmeye çıkan hamile bir kadının sözleri pes dedirtti. Annesi ve kardeşleriyle birlikte dilenmeye çıkan dilenci kadın, “Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım yakalandım ”diyerek kendini savunurken, dilenciler hakkında gerekli cezai işlem uygulandı.
Halkın duygularını sömüren dilencilere fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların haksız kazanç elde etmek isteyenlerle karşılaşması halinde ekipleri aramasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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