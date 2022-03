Kılıçdaroğlu: Temel noktamız adalet

Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemini yapalım derken aslında temel noktamız adalettir. Adalet olmalı. Bir milletin iradesi olmalı. İrade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi yansıyabilmeli. Eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçildiyse, belediye başkanları görevlerinden alınıp yerine kayyumlar atanmamalı" dedi.

Diyarbakır'da programını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah bir otelin toplantı salonunda, kentin kanaat önderi ve Yamaç Aşireti mensubu Aziz Elaldı´nın davetlisi olarak kahvaltıya katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, devletin dininin adalet olması gerektiğini, adaletin olmadığı yerde devletin de olamayacağını söyledi.

'DİYARBAKIRLILARLA GÜZEL BİR ATMOSFER İÇERİSİNDE BULUŞTUM'

Diyarbakır´da çeşitli temaslarda bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakırlılarla da güzel bir atmosfer içerisinde buluştum. Gençlerle buluştum, kadınlarla buluştum, kanaat önderleri ile buluştum, muhtarlarla buluştum. Dolayısıyla toplumun her kesimiyle buluştum. Toplumun her kesimiyle buluşmaya, toplumun her kesiminin sorunlarını dinlemeye, merak ettiklerini, acaba çözümü nedir bu sorunlarda dilimizin döndüğü kadar çözüm önerilerimizi anlatmaya gayret ettik. Daha sık geleceğiz Diyarbakır´a. Uzun yıllar ihmal ettiğimizi biliyorum. Diyarbakırlılar özellikle bu konuda sitem de ettiler. Neden bu konuda Diyarbakır´a daha fazla gelmiyorsunuz, neden bizi yalnız bıraktınız diye. Bundan sonra daha fazla geleceğiz. Oturup konuşacağız, dertleşeceğiz. Çünkü Türkiye´nin derdi sadece bizim derdimiz değil, hepimizin ortak derdidir. Hepimiz güzel bir ülkede yaşamak isteriz. Huzur içinde yaşamak isteriz. Bereketli sofralarımız olsun isteriz. Evlerimizde huzur olsun isteriz. Dolayısıyla eğer bir atmosferi birlikte yaratabilirsek güzel bir Türkiye´yi de inşa etmiş oluruz. Bütün bunların anahtarı demokrasiden geçiyor. Düşünceyi ifade özgürlüğünden geçiyor. Adaletten geçiyor. Kanaat önderlerimiz aşiretlerimizin büyükleri burada" dedi.

'TEMEL NOKTAMIZ ADALETTİR'

Bir devletin dininin adalet olması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Dolayısıyla bizim adaleti sağlamamız lazım. İnsan hakları, kadın erkek eşitliği, bunların sağlanması lazım. Bu şekilde adaleti sağlayabilirsek emin olun soframıza bereket gelecek. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemini yapalım derken aslında temel noktamız adalettir. Adalet olmalı. Bir milletin iradesi olmalı. Eğer milletin iradesiyle belediye başkanları seçildiyse belediye başkanları görevlerinden alınıp yerine kayyumlar atanmamalı. Siyasi partiler kapatılmamalı. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diye defalarca da ifade ettik. Dolayısıyla beraber, birlikte güzel bir Türkiye´yi inşallah yeniden ayağı kaldıracağız. Huzuru bu ülkeye yeniden inşallah inşa edeceğiz. Barışı, huzuru, kardeşliği, dostluğu yeniden inşa edeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-03-11 12:52:20



