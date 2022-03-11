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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle'de İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

İHA

Dicle'de İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlendi.
Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen program, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu tarafından hazırlanan etkinlik programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu Sınıf öğretmeni İlyas Uygur’un sunduğu törende, aynı okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sibel Elgören günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını yaptı.
Programda 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu Müdür Yardımcısı Burhan Gençer tarafından hazırlanan ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma ile İstiklal Marşı’nın kabulüyle ilgili olan videonun gösterimi yapıldı. Daha sonra etkinlik konularıyla ilgili olarak birçok öğrenci şiir okudu. Yapılan etkinlikte öğrenciler, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu. Sınıf öğretmeni Orhan Can tarafından hazırlanan İstiklal Marşı temalı oratoryo gösterimi, öğrenciler tarafından sahnelendi.
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un anmayla ilgili resim dalında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Cumhuriyet Savcısı İbrahim Sakin ve İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk tarafından ödüller verildi.
Programa Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Cumhuriyet Savcısı İbrahim Sakin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, Emniyet Amiri Ömür Yılmaz ile ilçede görev yapan birçok kamu kurumunun amirleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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