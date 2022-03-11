Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında silah çekti, altın bileziklerle kaçtı



Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen cerrahi maskeli şüpheli, seçtiği 4 altın bileziği eline aldıktan sonra tabancayı çekerek kaçtı. Silahını alarak dışarı koşan kuyumcu, havaya 3 el ateş ederek şüpheliyi durdurmak istedi. Soygun anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Şehitlik Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren cerrahi maskeli şüpheli, altın bilezik alacağını söyledi. Kuyumcu da bilezikleri tezgahtan çıkarak gösterdi. Bu sırada 4 altın bileziği alan şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, iş yeri sahibine doğrulttu. Daha sonra kaçan şüpheli, iş yerinin yan tarafında bulunan sokağa girdi. Peşinden silahını alarak dışarı çıkan kuyumcu, havaya 3 el ateş ederek durdurmak istedi ancak şüpheli, izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Burada inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadesini aldı. İş yerinde yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, 4 altın bilezikle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2022-03-11 16:47:55



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