Diyarbakır’da kuyumcu soygunu: 4 bileziği cebine koyup silah çekti Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasında

– Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kuyumcu dükkanına altın satın alma bahanesiyle giren şahıs, seçtiği 4 adet altın bileziği cebine koyduktan sonra belinden çıkardığı tabancayı iş yeri sahibine doğrultup kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcuya giren şüpheli, altın bilezik alacağını belirtti. İş yeri sahibinin gösterdiği bileziklerden 4 tanesini cebine koyan şüpheli, üzerinde taşıdığı silahı çıkarıp iş yeri sahibine doğrulttu.

Çevrede bulunan diğer iş yeri sahiplerinin olayı görmesi üzerine şüpheli panikleyerek iş yerinin yan tarafında bulunan sokağa girdi. Şüphelinin peşinden silahını alarak çıkan iş yeri sahibi ise havaya 3 el ateş ederek durdurmak istedi. Şüpheli durmayarak izini kaybettirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, incelemede bulunarak güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, üyelerinin yanına geçerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. DİKO Başkanı Yüksel, olay anından itibaren asayiş müdürünün, Yenişehir polis amiri ve ekiplerinin yanlarında bulunmasından memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiğini bildirdi.

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