Diyarbakırlı 19 gaziye KKTC milli mücadele madalyası ve beratı verildi Vali Münir Karaloğlu: “Bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi dinmesin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırlı 19 gaziye KKTC milli mücadele madalyası ve beratı verildi Vali Münir Karaloğlu: “Bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi dinmesin”

İHA

Diyarbakırlı 19 gaziye KKTC milli mücadele madalyası ve beratı verildi Vali Münir Karaloğlu: “Bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi dinmesin”

Kıbrıs Barış Harekatına katılan Diyarbakırlı 19 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli mücadele madalyası ve beratı törenle takdim edilirken törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Barboros Hayrettin Paşa’nın Akdeniz’i bir dönem Türk denizi haline getirdiğini belirterek, “Verilen bu mücadeleyle inşallah bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi susmasın. Mabetlerimize namahrem eli değmesin. Al bayrağımız kıyamete kadar göklerden inmesin. Şehitlerimizin ruhu bu ülkede incinmesin” dedi.
Diyarbakır’da Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gazilere, millî mücadele madalyası tevcih töreni düzenlendi. Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Toplantı Salonunda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başlarken, törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve yakınları katıldı.

“Cumhurbaşkanımız Doğu Akdeniz’deki şer ittifaklarını darmadağın etti”
Vali Münir Karaloğlu törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Barış Harakatına Diyarbakır’dan katılıp gazi olan 358 kişi olduğunu belirterek, “Geçmişte Kıbrıs’ta büyük sorunların yaşandı. Oradaki soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti garantörlük hakkını kullanarak 1974 yılında adaya müdahale etmek zorunda kaldı. Kıbrıs’ta olan olayları bugün değerlendirdiğimizde olayın fotoğrafını daha net görüyoruz. Onlar bugün Doğu Akdeniz’de verilen mücadeleyi o günden görüyorlardı. Son dönemlerde hamdolsun devletimizin gücü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasideki maharetli başarısı Doğu Akdeniz’deki şer ittifaklarını darmadağın etti. Herkes Türkiye’nin tezlerini savunur hale geldi ”diye konuştu.

“Bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi susmasın”
Akdeniz'in 850 yıldır bizim evimiz olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, “Türkiye Cumhuriyeti devleti milleti adına vermiş olduğu mücadele sonuna kadar devam edecek. Barboros Hayrettin Paşa Akdeniz’i bir dönem Türk denizi haline getirdi. Verilen bu mücadeleyle inşallah bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi susmasın. Mabetlerimize namahrem eli değmesin. Al bayrağımız kıyamete kadar göklerden inmesin. Şehitlerimizin ruhu bu ülkede incinmesin. Gazilerimizin bize bırakmış olduğu hatıratı birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizle koruyalım diye temenni ediyoruz. Gazilerimize ve şehitlerimize millet olarak her zaman şükran duyuyoruz. Bu toprakları kıyamete kadar vatan kılmak için sırası gelen herkes mücadeleye, fedakârlığa devam edecek. Madalyalarımızın gazilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Tören, madalya ve beratların takdim edilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü modacı Andıç hünerini müzikte de konuşturdu
YEREL HABERLER Ünlü modacı Andıç hünerini müzikte de konuşturdu
Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Diyarbakır’da bıçaklı gasp, 40 bin lirayı alıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Diyarbakır’da bıçaklı gasp, 40 bin lirayı alıp ...
Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe sayıları artıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler direndikçe ...
Kılıçdaroğlu: Temel noktamız adalet (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Temel noktamız adalet (3)- Yeniden
Diyarbakır’da kuyumcu soygunu: 4 bileziği cebine koyup silah çekti Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuyumcu soygunu: 4 bileziği cebine ...
Çınar’da futsal heyecanı tamamlandı
YEREL HABERLER Çınar’da futsal heyecanı tamamlandı
Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında silah çekti, altın bileziklerle kaçtı
YEREL HABERLER Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında silah çekti, ...
Diyarbakır’da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı
2 ay önce darbedilen Ebrar, gasptan tutuklandı
YEREL HABERLER 2 ay önce darbedilen Ebrar, gasptan tutuklandı
Diyarbakır’da ‘Kar kaplanları’ Mart ayında da sahada
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘Kar kaplanları’ Mart ayında da sahada
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. gününde sürüyor
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 921. ...
Dicle'de İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı
YEREL HABERLER Dicle'de İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif ...
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır’da anıldı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ...
Kılıçdaroğlu: Temel noktamız adalet
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Temel noktamız adalet
Diyarbakır’da dilenciden pes dedirten açıklama: “Hamile olduğum için bir haftadır çıkmıyordum, bugün çıktım, yakalandım”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da dilenciden pes dedirten açıklama: ...
Kadınlara özel davetler için beş elbise önerisi
YEREL HABERLER Kadınlara özel davetler için beş elbise önerisi
Muşlu çift, 15 yıldır beklediği çocuk müjdesini Diyarbakır’da aldı
YEREL HABERLER Muşlu çift, 15 yıldır beklediği çocuk müjdesini ...
Kılıçdaroğlu: “İktidara geldiğimizde Selahattin Demirtaş’ı da, Osman Kavala’yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de serbest bırakacağız” “Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP’li vekillerdir”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “İktidara geldiğimizde Selahattin ...
Mart ayında lapa lapa kar yağdı, Kulp yeniden beyaza büründü
YEREL HABERLER Mart ayında lapa lapa kar yağdı, Kulp yeniden beyaza ...
Kılıçdaroğlu: Yola çıktım Türkiye´yi barıştıracağım ve huzuru getireceğim (5)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Yola çıktım Türkiye´yi barıştıracağım ...
HDP önünde eylem yapan ailelerden Kılıçdaroğlu'na 'çadıra gelmedi' tepkisi
YEREL HABERLER HDP önünde eylem yapan ailelerden Kılıçdaroğlu'na ...
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na tepki Kardeşi için evlat nöbetinde olan Ruken Canbey: “Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı” “Kılıçdaroğlu, ortaklarından korkuyor”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden CHP Lideri ...
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.